5 романов, которые раскрывают тайны прошлого

Следить за приключениями книжных героев, столкнувшихся с опасными и темными тайнами своего прошлого, невероятно увлекательно. Любите пощекотать нервы? Тогда вам точно понравятся романы талантливых российских и зарубежных авторов из подборки, собранной нами совместно с книжным сервисом Литрес.

Максим Диденко, "Фигурки на стене"







Главный герой мистического триллера "Фигурки на стене" — Андрей, получивший кличку "Санни" за свои рыжие волосы. Робкий парень постоянно мучается от мрачных воспоминаний: события, произошедшие с ним в детстве, не дают покоя. Приехав на смену в лагерь "Жемчужный", он чуть не стал очередным пропавшим: пятнадцать лет назад при жутких обстоятельствах здесь уже исчезли двое мальчишек. Но Андрею повезло — его вовремя спасли. С тех пор его жизнь напоминает постоянный бег от мыслей и тайн прошлого. Правда ли все то, что он видел много лет назад? Но если это лишь плод воображения, то почему он не такой как все? Роман digital-автора издательской платформы для Литрес Самиздат Максима Диденко захватит вас с первой страницы, а неожиданная развязка удивит даже заядлых любителей триллеров и детективов.

Карин Слотер, "Забытая девушка"







Карин Слотер — американская писательница и автор бестселлеров. "Забытая девушка" стала продолжением первой книги популярной серии "Осколки прошлого": дебютная часть разошлась тиражом свыше 40 млн экземпляров и послужила основой для сериала от Netflix. На дворе 1982 год. Эмили Вон из городка Лонгбилл-Бич готовится к выпускному, обещающему стать ярким событием. Вот только девушка не дожила до конца вечера, а подробности гибели остались тайной: ее влиятельная семья отгородилась от всех, а друзья хранят молчание. Спустя сорок лет в город отправляют федерального маршала Андреа Оливер, чтобы защитить судью, получающую угрозы. Но женщину больше волнует загадочное старое преступление. Тем более, что все вокруг выглядят подозрительно молчаливыми, а убийца разгуливает где-то рядом. Ей придется постараться раскрыть тайну, пока Лонгбилл-Бич не заставил ее замолчать навсегда.

Шарлотта Брандиш, "Мюзик-холл на Гроув-Лейн"





Книги Шарлотты Брандиш понравятся всем любителям историй Агаты Кристи. Сама писательница признается, что для нее "нет ничего увлекательнее английского классического детектива" и публикует свои работы на издательской платформе для digital-авторов Литрес Самиздат. "Мюзик-холл на Гроув-Лейн" — третья часть серии о расследованиях близнецов Адамсон — Оливии и Филиппа. Действия происходят в Лондоне 1935 года. Одноименный клуб — гротескное и яркое место для развлечений, где собирается почтенная публика. Но внезапно театральную труппу начинают преследовать неприятности. Сперва травма одной, а затем гибель другой танцовщицы заставляют антрепренера театра Филиппа Адамсона заподозрить неладное. Кажется, здесь не обойтись без помощи сестры Оливии. Вместе им предстоит проникнуть в тайны закулисных интриг, спасти от наказания невиновного и поймать преступника. Правда, сделать это за масками грима и мишурой декораций будет непросто.

Светлана Волкова, "Бирюкова. Дело о сЛОМанных людях"





Еще одна книга, написанная digital-автором издательской платформы Литрес Самиздат в нашей подборки — "Бирюкова. Дело о сЛОМанных людях" Светланы Волковой. Это увлекательный детектив, по стилистике напоминающий читателям знаменитый советский цикл "Следствие ведут ЗнаТоКи". Герои книги — простые люди с обычными бытовыми проблемами, а само расследование проходит в деревенской глубинке 70-х годов прошлого века. Здесь каждый житель скрывает мрачные тайны, незаметные на первый взгляд. У хладнокровного и любящего свое дело следователя райотдела милиции Натальи Бирюковой ни минуты покоя. Но среди десятков дел попадается особенное: совершено убийство санитарки. Наталья еще не знает, что это происшествие разбудит призраков прошлого, а на передний план в деле выйдет не холодная логика, а личная драма.

Майк Омер, "Гибельное влияние"





Майк Омер — современный король криминальных детективов. Его романы становятся бестселлерами New York Times и расходятся огромными тиражами. В центре сюжета новой книги — лейтенант полиции Нью-Йорка Эбби Маллен. Женщина работает психологом, специализирующимся на переговорах с преступниками и заложниками. Она умеет находить любые слова и давно поборола страхи. Но ее решимости приходит конец, когда раздается звонок старой знакомой Иден Флетчер. В юности девушки были участницами кровавого культа, но чудом спаслись в ночь, когда безумный лидер решил сжечь всю общину. Их пути давно разошлись, но сейчас сын Флетчер похищен, а за его жизнь требуют 5 млн долларов. Эбби с головой бросается в расследование, не подозревая, что мрачное прошлое вернулось за ней.