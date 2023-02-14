Салли Руни, Александрия Рихтер, Эми Липтрот: топ-3 книг января

Кабаева покинула Россию Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Не дожила до 47: актрису Екатерину Гусеву закололи неизвестные "Сегодня мы семья": родившую сына и дочь Кабаеву поздравляют с законным браком Надо жить дальше: Чернышев ушел из жизни безнадежной Заворотнюк Теперь мама: счастливая Цымбалюк-Романовская после родов показала жадно сосущего грудь малыша

Лента новостей

Вторник 14 февраля

08:20Салли Руни, Александрия Рихтер, Эми Липтрот: топ-3 книг января 08:00Избил в кровь, обрюхатил и вышвырнул в лес умирать: 10 историй о худшем романе на свете 06:05Самое дешевое жилье в аренду – во Внуково 04:155 любовных медитаций для востребованности и счастья 02:04Где встретить мужчину мечты? 10 мест для поиска того самого 00:06День святого Валентина: что нельзя делать 14 февраля 22:00Окровавленная Сябитова закричала от страшной боли: Я умираю 21:40"Родился": ставшая мамой Оксана Федорова предъявила маленькое счастье 21:20Ушла и не вернулась: скрюченное тело почерневшей Шпицы нашли под завалами без чувств 21:00"Совсем младенец": готовящаяся к свадьбе 54-летняя Стриженова кормит малыша 20:40Попалась, дорогуша! Схватившая ценности Кабаева валит из России 20:20"Частые сексуальные контакты": связавшаяся с Лепсом Барановская откровенно об отношениях 20:00"Похож на Зеленского": тихушница Дарья Мороз крутит роман с подозрительным типом 19:50Одиночество Киркорова и здоровье Костомарова: главные новости шоу-бизнеса в первом выпуске "На днях" 19:40"В ванной не менее часа": Кошкину застали голой после связи с Богомоловым 19:207 добрых историй о любви к 14 февраля 19:00Не родила детей, похоронила мужей и осталась одна: трагедии личной жизни Татьяны Тарасовой 18:40Второй Панин: рванувший из России с позором Милохин подставил зад волосатым мужикам 18:20Сделали инвалидом: 41-летний Дима Билан лишился глаза 18:00"Не зря волновались": не стало Дмитрия Дюжева 17:40Подробности о сорвавшем концерт из-за инсульта Носкове: Одной ногой в могиле 17:20"Опять под шафе?": застонавшая с рукой между ног Волочкова опозорилась на публике 17:00"Скругляешься": подарившая Бероеву ребеночка Алферова прячет животик после новостей о второй беременности 16:20Порвал с Россией: Удравший за бугор иноагент Дудь распродает элитные хоромы 16:00"Забрали из роддома": опухший Маликов предъявил новорожденную кроху после слухов о разводе 15:48Путь к властителю неба: гора Торатау 15:40Куда сходить в Москве: афиша с 13 по 20 февраля 15:20"Что-то идет не так": Выскочившая за бизнесмена Anna Asti раскрыла проблемы в личной жизни 15:00"Тяжелые коррективы": Авербух объявил всенародный сбор средств для потерявшего ноги Костомарова 14:57Жостовская роспись, палехская лаковая миниатюра, елецкое кружево: чудеса "Уникальной России" 14:40У Курильских островов произошло мощное землетрясение 14:20На глазах у другого мужика: Извращенец Панин вставил между ног железный агрегат 14:00Блинный след: где отметить Масленицу всей семьей 13:40Глубокие соболезнования: большое горе перечеркнуло планы пятого мужа 73-летней Пугачевой 13:20"Нашла себе мужа": Удравшего от супруги Джигурду поженили с Волочковой 13:00Два стула: Желающая нажиться на россиянах Ротару осталась с носом 12:40"Лежу и умираю": Близкие окружили загибающуюся от туберкулеза на чужбине Хаматову 12:20В Московской области поймали обманувшего старушку на деньги злоумышленника 12:00Терпи: познавшая жизнь на костылях Волосожар молится за лишившегося ног Костомарова 11:40В Подмосковье неизвестный повредил ж/д пути Курского направления 11:20"Может идти на ***!": Разъяренный Лепс сорвался на мат из-за выходки вякающего за бугром Галкина* 11:00В возрасте 78 лет скончался режиссер Вадим Абдрашитов 10:40Валерия накануне 55-летия по паспорту впервые рассказала о своем реальном возрасте 10:20Тюрьма или многомиллионый штраф: к Башмету приехал ОМОН из-за серьезных проблем с законом 10:00В казахстанском Петропавловске подросток принес в школу топор и ранил троих человек 09:40"Рыдал и выл на всю палату": медсестра об истерике пришедшего в себя после ампутации Костомарова 09:20"Со стариками спать не хочу": Лапающая юнцов бабушка Сябитова вывалила детали своей интимной жизни 09:00Пережить 14 февраля: 8 фильмов для красавиц с разбитым сердцем 08:4010 детей, 5 женщин и большой бизнес: что известно о самом знаменитом дизайнере России Лебедеве 08:20"Гангрена среднего пальца": Малышева предрекла смертельную опасность рожденным в феврале
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Салли Руни, Александрия Рихтер, Эми Липтрот: топ-3 книг января

108
Анастасия Кузина

Анастасия Кузина

 Автор контента в телеграм-канале “Книжный Лис”, куратор закрытого книжного клуба "Книжный Лис". Люблю книги – читаю всегда и везде. Любимые жанры – фантастика и фэнтези.

Лучше поздно, чем никогда!

Вот уже середина февраля, а у меня только появилась идея собрать топ-3 книг, прочитанных за месяц. Хочу делать такую подборку каждый месяц. И сегодня (пусть немного с опозданием) топ-3 книг, прочитанных в январе!

Салли Руни, "Прекрасный мир, где же ты"

У Салли Руни особенный стиль повествования. Некоторые даже сравнивают ее Джойсом, но я не буду. Могу предположить, что эта писательница понравится не всем, но все же советую попробовать ее почитать. Начать знакомство как раз можно с этой книги.

Эта история про четырех героев. Все они разные по характеру, убеждениям и привычкам, но объединяет их одиночество и поиск любви. Они будут пытаться уживаться друг с другом – любить, дружить, просто общаться, – а мы будем смотреть со стороны.

Неспешная и даже какая-то бытовая история с долгими задушевными разговорами, рассуждениями о мире, экологии, политике и любви.

(Не пугайтесь того, что в книге нет диалогов, это и есть тот самый стиль автора.)

Александрия Рихтер, "Кристофер Клин и два Короля"

Про эту книгу я уже писала ранее в подборке книг с возрастным ограничением "12+", поэтому скажу лишь, что эта чудесная книга с атмосферой закрытой магической академии и волшебства подойдет для совместного чтения родителей и подростков!

Эми Липтрот, "Момент"

Сборник связанных между собой эссе о путешествии в Берлин. История складывается из отрывочных заметок девушки, исследующей мир, познающей любовь и себя. Между строк автор передает цвета, запахи, вкусы и звуки. Она рассуждает о роли технологий в нашей жизни, знакомится с разными людьми, наблюдает за животными и природой.

Книга небольшая, но в ней столько чувств, столько подтекстов и метафор, что можно перечитывать ее снова и снова, и каждый раз открывать для себя что-то новое. Честно, откровенно, точно и пронзительно!

14 февраля 2023, 08:20
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Книги категории "12+": добрая литература для детей и подростков

Нестареющая классика или современная литература? Какие книги выбирают российские звезды

Что знаменитости советуют почитать.

Чего ждать от "Девственности" Алехина

Автофикшн – достаточно специфический жанр, в России снискавший популярность после гениальных романов Эдуарда Лимонова. Их отличительная черта – доходящая до уровня саморазоблачения честность автора к самому себе. Получилось ли достичь этого эффекта у Евгения Алехина? Посмотрим.

"У человечества есть будущее"

Большая часть недавно вышедшего в издательстве "Эксмо" романа "Надломленные. Хроники пикирующей Цивилизации", который начинающий писатель Кирилл Ляпунов закончил незадолго до начала СВУ, – неприглядная картина современной московской действительности в живых диалогах столичных пациентов с известным психологом, также страдающим глубокой депрессией. Почему книга в жанре городского романа кажется многим пророческой, хотя ничего потустороннего в ней нет, разбиралась редакция

Тайм-менеджмент для каждого: как успевать все и везде, напомнил Грег МакКеон

Хотите научиться отделять нужное от второстепенного и грамотно выстраивать свой день? Тогда эта книга для вас.

Сделай сам: 5 лучших романов независимых авторов

Книги часто становятся культовыми без поддержки крупных издательств.

Выбор читателей

12/02Вск"Его потянуло": безрассудная Королева разрушила 13-летний брак Николаева 12/02Вск"Так нельзя!": почему Авербуха считают виновным в болезни лишившегося ног Костомарова 13/02ПндНа глазах у другого мужика: Извращенец Панин вставил между ног железный агрегат 13/02ПндТерпи: познавшая жизнь на костылях Волосожар молится за лишившегося ног Костомарова 13/02Пнд"Лежу и умираю": Близкие окружили загибающуюся от туберкулеза на чужбине Хаматову 12/02ВскПошла на свет: разрезанное тело почерневшей Заворотнюк предъявили народу