Жена Петросяна о смерти любимого Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Воняло на все Останкино: Якубовича не стало на 77 году жизни
Не стало Лаймы Вайкуле: продюсер об исходе онкобольной певицы
Сгоревшую заживо Вику Боню хоронят на святой земле: Так она выглядит
Как семье снизить ставку по ипотеке?
партнеры
Суббота
28 января
Лента новостей
08:23
Книги категории "12+": добрая литература для детей и подростков
08:11
"Буллинг и запугивание": спасшие Бритни Спирс от отца фанаты залезли в дом звезды
06:18
Гороскоп на субботу 28 января 2023 года
04:19
Проект "Скандинавская линия" – книги с атмосферой северных пейзажей
02:16
На кого похож? Скрытная мамочка Тодоренко наконец-то показала лицо сына
00:09
Павлов день или День колдунов: что нельзя делать 28 января
22:00
"От старости не убежишь!": исколотая десятками игл Довлатова превратилась в скукоженную Гурченко
21:40
"Вторичная опухоль": врач не стал утаивать страшное после слухов о рецидиве рака у Вайкуле
21:20
Наевшаяся растений Волочкова забилась в припадке на глазах у дочери: Не может успокоиться
21:00
"Я алкоголичка!": Кравченко призналась в выходе на сцену "под пивом" после скандала
20:40
Люди бьют тревогу: пропал Дмитрий Борисов
20:20
"Запрещено выступать": Разинувшую рот Нетребко погнали в шею с фестиваля в Германии
20:00
В Кузбассе в лобовом столкновении с фурой погибла женщина
19:40
Два дня на морозе: в Хабаровском крае мужчина лишился лица
19:20
"А с кем это Ксюша?": раздвинувшую ноги с мужиком Собчак поймали на наглой лжи
19:00
Врачи отказались оперировать тяжелобольного Костомарова: больше нет смысла
18:40
"Подпускала меня одну": Шукшина вылила на покойную Чурикову ушат помоев
18:20
Россияне оторопели при виде беглого иноагента Галкина*: Стал моложе на 30 лет
18:00
Гребет деньги лопатой: Кушанашвили раскрыл размер гонораров гастролирующего по Европе Меладзе
17:40
Археологи нашли самую древнюю мумию в Египте
17:20
Потеряли легенду: Выписанного из больницы Михалкова настигла смерть
17:00
"Ему помогли это сделать": Новый поворот в подозрительной смерти Бориса Моисеева
16:40
Беглянку Пугачеву лишили имущества в России: Ни квартир, ни домов, ни замков
16:20
"Надежда": тяжело болеющая Савельева отправилась в Израиль
16:00
Куда сходить в Москве: афиша с 28 января по 5 февраля
15:40
На трассе М-11 произошла авария с участием 16 машин
15:20
Москвичам пообещали небольшой снег и гололед
15:00
Лишиться денег и свободы: чем опасна фиктивная прописка
14:40
"Повредить шейный отдел": покрытую пятнами Андрееву нашли повешенной
14:20
На северо-западе Москвы в тоннеле загорелась машина
14:00
Грустный взгляд и истерики: как живет дочь Муцениеце после распада семьи
13:40
"Я бы не смогла": Проболтавшаяся о сурмаме Орлова предъявила родившую ребенка женщину
13:00
"Алла не знала": Удравшая в Израиль из-за опального мужа Пугачева страдает день и ночь
12:40
Чем удивил рынок новостроек в 2022 году
12:20
"Влюбился в другую": партнер онкобольной Заворотнюк решился на откровенное признание
12:00
Мяукал и гавкал в трубку: странные звуки ошарашили позвонившую Киркорову Бузову
11:20
Вслед за Иосифом Давыдовичем: Близкие прощаются с внезапно ушедшей вдовой Кобзона
11:00
"Когда еще был женат": осыпавший Брутян цветами Прилучный прокололся в обмане
10:40
"Женское счастье": сбежавшая из России Ковальчук показала заграничные хоромы
10:20
"Маму бросила как собаку ненужную": утонувшая в слезах Литвинова заговорила о возвращении
10:00
"Он же сейчас умрет!": Вскрылись неизвестные подробности последних дней жизни Градского
09:40
Перед смертью Чурикова работала с потусторонними силами: В следующей жизни
09:20
"Сложно найти мужчину": Меняющую женихов как перчатки Бузову обрекли на одиночество
09:06
Огромная безвкусная квартира: скупая Королева застряла в нулевых
09:00
Головы хищников, "гуляющие" платья и скандал Рудковской: Чем запомнилась Неделя моды в Париже
09:00
Модные аксессуары зимы – 2023
08:40
Простой поворот головы может стоить жизни: как избежать летального исхода
08:20
Ребеночек вышел: дочь Успенской увезли прямо с красной дорожки после слухов о беременности
08:00
Как сохранить здоровую спину: важные правила
06:36
Дешевле всего арендовать квартиру в ЮВАО
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Врачи упорно боролись за его жизнь: не стало 71-летнего Садальского
"В трусы залез": Любитель старушек Шаляпин впился губами в раздвинувшую ноги Волочкову
Ребеночек вышел: дочь Успенской увезли прямо с красной дорожки после слухов о беременности
"Скоро хороним": появившаяся в траурном платье Навка не смогла сдержать чувств
"Алла не знала": Удравшая в Израиль из-за опального мужа Пугачева страдает день и ночь
"Стало полной неожиданностью": Россияне потеряли 44-летнего Ивана Урганта
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Книги
Книги категории "12+": добрая литература для детей и подростков

Книги категории "12+": добрая литература для детей и подростков

Анастасия Кузина

Анастасия Кузина блогер

 Автор контента в телеграм-канале “Книжный Лис”, куратор закрытого книжного клуба "Книжный Лис". Люблю книги – читаю всегда и везде. Любимые жанры – фантастика и фэнтези.
Атмосферные фэнтези и притчи.
прочитано 191 раз

Сегодня хочу поделиться с вами небольшим списком крутых книг с возрастным ограничением "12+". Считаю важным заметить, что некоторые книги, которые на первый взгляд кажутся детскими сказками, легко очаруют взрослого. Читая их, окунаешься в какой-то светлый мир, в котором хочется верить в людей, в доброту, искренность и верность; вспоминаешь себя в детстве и начинаешь верить в мечты.

ПО ТЕМЕ

"Принц Модильяни" и "Венский гений Эгон Шиле": серия биографических романов о знаменитых художниках

Ниже рекомендую вам 3 книги "12+", которые полезно будет почитать как детям, так и взрослым:

1. "Крылья" Марии Герус – это добрая, светлая детская притча, которая буквально с первых страниц окунает нас в волшебный мир с героями и злодеями, добром и злом, предательством и подвигами.

Главные герои – подростки, которых выкрал самопровозглашенный правитель, но они смогли сбежать и даже спасти своего пострадавшего учителя. Теперь они в бегах и вынуждены выживать в мире, полном обмана и зла.

Не пугайтесь объема! Книга толстенькая, но слог у автора настолько легкий и увлекательный, что история читается буквально на одном дыхании.

2. "Другая Элис" Мишель Харрисон – фэнтези-история с прекрасным слогом, чудесными декорациями, продуманным миром и интересными героями.

Здесь достаточно взрослый слог и закрученный сюжет, поэтому будет интересно читать и взрослым.

В книге много отсылок к известным произведениям, красивые и интересные размышления о писательстве, литературе и жизни.

Несмотря на наличие ярких злодеев, с которыми сражается главная героиня и ее друзья, эта история все же о любви, доброте, взаимовыручке и поддержке.

3. "Кристофер Клин и два Короля" А. Рихтер – первая книга будущего фэнтези-цикла с атмосферой волшебства, приключений и магии.

Кристофер Клин мечтает стать рыцарем. Для этого он отправляется на обучение в главную Академию, где ему предстоит пробудить в себе магию.

В Академии Кристофер заводит друзей, вместе с которыми и будет дальше попадать во все передряги!

Прекрасная, особенная атмосфера, море приключений, чудесное оформление и невероятно увлекательный сюжет!

Фото: Nikolay Gyngazov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 28 января 2023, 08:23 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Ребеночек вышел: дочь Успенской увезли прямо с красной дорожки после слухов о беременности

Артистка так мечтала о внуке...
Шоу-бизнес

"А с кем это Ксюша?": раздвинувшую ноги с мужиком Собчак поймали на наглой лжи

Собчак слукавила в отношениях с Богомоловым
Шоу-бизнес

Россияне оторопели при виде беглого иноагента Галкина*: Стал моложе на 30 лет

Что случилось с Максимом Галкиным?

Шоу-бизнес

Врачи отказались оперировать тяжелобольного Костомарова: больше нет смысла

Последние данные о состоянии Романа Костомарова

Гороскоп

Гороскоп на субботу 28 января 2023 года
Гороскоп на пятницу 27 января 2023 года
Гороскоп на четверг 26 января 2023 года
Грядет "светлое время": астролог объявила о наступлении благоприятного периода

Здоровье

Простой поворот головы может стоить жизни: как избежать летального исхода
Как сохранить здоровую спину: важные правила
Глаза на лоб лезут: врач о вреде здоровых привычек
Гипертония, ишемическая болезнь, деменция: названы опасные последствия недосыпа

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+