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5 книг о волшебстве для тех, кому хочется оторваться от реальности

5 книг о волшебстве для тех, кому хочется оторваться от реальности
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Сбежать в мир снов – не такая уж плохая идея, особенно, если под рукой отличная книга, в которой так много волшебства. Вместе с книжным сервисом Литрес мы сделали подборку книг, которые унесут от забот и погрузят в фантастические сюжеты.

"Трилогия алой зимы", Аннетт Мари

Канадская писательница Аннетт Мари не любит публичности – она практически не даёт интервью, замечая, что главное – в ее книгах. В них – истории о фантастических мирах, где люди действуют наравне с богами. Такова история Эми, которая видит цель своей жизни в том, чтобы стать идеальной жрицей богини Аматэрасу. Эта небожительница способна дать героине волшебную силу, чтобы дать свободу земным божествам. Однако Эми не забывает и о личном – она влюблена в отважного Широ – в этом молодом воине скрывается мощь, которая ждёт своего часа, чтобы пробудиться. Возможно, именно он станет идеальным напарником для спасения мира. Или нет, ведь для исполнения этой миссии влюбленным придется расстаться.

"Баллада о змеях и певчих птицах", Сьюзен Коллинз

Американская писательница Сьюзен Коллинз начинала свою карьеру мастера словесности на телевидении, где писала сценарии для детских и подростковых программ. Однако всемирное признание ей принес писательский труд – трилогия "Голодные игры". Эти сцены из жизни постапокалиптического общества, которое развлекается при помощи реалити-шоу на выживание, были экранизированы – это принесло писательнице мировую славу. Эта книга – приквел этой истории. Действие разворачивается за 64 года до событий "Голодных игр". Будущий президент Панема, а ныне безобидный подросток Кориолан Сноу получил менторство над девушкой-трибутом из Дистрикта-12 на X Голодных играх. Для него шоу – это возможность начать выдающуюся карьеру, открыть для себя путь к власти и богатству. Благо, кандидатка обладает выдающимися способностями и готова сражаться до победы, от которой зависит будущее честолюбивого юноши.

"Сказки старого Вильнюса", Макс Фрай

За литературным псевдонимом Макс Фрай скрываются два автора – Светлана Мартынчик и Игорь Степин. Они – авторы нескольких литературных проектов. Один из них – "Сказки старого Вильнюса". Более двух десятков прогулок по одному из красивейших европейских городов, по мнению критиков, заставляют взглянуть на город как на экзистенциальное переживание и, одновременно, возвращают современным людям чувство волшебности и таинственности мира. У Макса Фрая граница между реальностью и волшебством настолько тонка, что её очень легко пересечь. Особенно, в Вильнюсе, где на каждой из 108 улиц что-то происходит. Здесь бродят фантастические животные, полиция защищает граждан от плохих снов, в портфелях носят драконов, а голоса, похожие на эхо, дают ответы на самые важные вопросы.

"Город Драконов. Книга первая", Елена Звездная

Одна из самых загадочных фигур современной литературы, Елена Звездная – автор платформы для digital-авторов Литрес Самиздат – не любит давать интервью. Всё самое важное она выразила в своих книгах. Например, в этой, где сплелись воедино жанры фэнтези и детектива. Юная Анабель Ваерти отправляется в Город Драконов, чтобы побыть в одиночестве. Она так устала от шума и суеты обычной жизни, что перспектива сольного существования до конца своих дней её ничуть не пугает. Но плану не суждено сбыться. Мисс Ваерти становится свидетельницей гибели невесты мэра Города Драконов – перед смертью жертва произносит странные слова. До расследования нет никому дела – восстановить справедливость берет на себя Анабель. И с этого момента ей угрожает смертельная опасность.

"Луна над Сохо", Бен Ааронович

Британец Бен Ааронович известен, прежде всего, как автор сценария к культовому научно-фантастическому сериалу "Доктор Кто". В качестве писателя он предпочитает другие жанры – фэнтези, хоррора и полицейского расследования. Таковы главные составляющие сюжета этого романа. Констебль Питер Гант расследует таинственное убийство саксофониста Сайреса Уилкинса. Всё указывает на то, что смерть наступила в результате сверхъестественных обстоятельств. Чтобы понять их, герою предстоит не только применить логику, но и вспомнить то, чему его учили чародеи. Но как быть, ведь рисковать придётся не только телом, но и душой? Кто поможет ему обрести уверенность в силе волшебства? Только двое – последний в Англии волшебник Томас Найтингейл и прекрасная поклонница джаза Симона Фицуильям.

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1 октября 2023, 04:11
Фото: PsychoShadow/imagebroker.com/www.globallookpress.com
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Фото: пресс-служба Литрес
Фото: пресс-служба Литрес
Фото: пресс-служба Литрес
Фото: пресс-служба Литрес
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