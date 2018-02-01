Что влияет на поведение молодежи

Проблема поколений всегда была, есть и будет. Папы и мамы с умилением вспоминают свою молодость, а ругают молодежь сегодняшнего дня за предпочтения в музыке, слишком рано сформировавшееся личное мнение и прочее. Почему так происходит, и что влияет на поведение и сознание молодых людей? Ответы на эти вопросы лежат на поверхности, просто мы, взрослые, часто делаем вид, что их нет.

В действительности не существует никакой проблемы отцов и детей, а восприятие взрослыми поведения молодежи зависит от того, насколько они помнят юными себя. Давайте попробуем взглянуть на вопрос о том, как ведут себя юноши и девушки, через призму времени.

Всегда были те, кто стремился и добивался чего–то, благодаря полученным знаниям и врожденному таланту. Были те, кто стремился добиться высот в политике, науке, искусстве не столько благодаря таланту, сколько активной жизненной позиции. Но были и те, кто провоцировал своим поведением старшее поколение на недовольные взгляды и осуждение.

Юность сама по себе склонна к максимализму. Для молодых людей практически не существует полутонов – есть черное и белое, есть солнце и сумрак, добро и зло. Часто молодежь за агрессией и вызовом прячет непонимание их взрослым поколением. На эту тему можно найти много литературных произведений, а мировой кинематограф неоднократно возвращался к этой проблеме. Многие фильмы, рассказывающие о молодежи, признаны культовыми во всем мире. Восприятие молодежи взрослыми и, зачастую, друг другом зависит от того, кем их видят или хотят видеть. Хороший пример такого распределения можно найти в фильме Джона Хьюза "Клуб “Завтрак" 1985 года. Умник, Спортсмен, Принцесса, Психопатка, Преступник. Эти ярлыки ребята навесили на себя не сами – им их прикрепили взрослые. Но разве Умник не может оказаться Преступником или Психопатка – Принцессой? В каждом из них живут все эти образы. Все зависит от того, чего от них ждет старшее поколение.

Говорить о каком–то разделении среди молодежи неправильно, ведь различные субкультуры существовали давно. Один только XX век может насчитать их огромное количество, начиная со стиляг и битников, заканчивая готами и сталкерами. Но среди сталкеров много ценителей и знатоков истории, а битников можно считать законодателями моды середины прошлого столетия. Привожу я такие примеры потому, что стремление чем–то выделиться присуще молодому поколению, в какую бы эпоху это ни происходило.

В то же время нельзя сказать, что молодежь не интересует ничего, кроме протеста. Всегда были, есть и будут те, кто стремится запускать корабли в космос, исследовать новые земли, изучать экономические теории и заниматься благоустройством родного города, края или страны. В советские времена было много людей, кто начинал двигаться по карьерной лестнице не благодаря знаниям, а собственному активизму. Это профсоюзные или комсомольские, а в дальнейшем партийные лидеры. Ими двигала жизненная позиция, и они ставили на один уровень интересы свои и общества.

Сегодня существует много молодежных организаций, занимающихся политикой и наравне со взрослыми решающих важные жизненные задачи. У политических партий есть молодежные ответвления, в школах проводят дни самоуправления, помогающие старшеклассникам почувствовать себя на месте учителей или даже директора школы. Во многих городах работают молодежные парламенты и администрации, которые не меньше взрослых заинтересованы в порядке, исполнении закона и достойной работы для всех слоев населения.

Нельзя сбрасывать со счетов волонтерство, объединяющее и тех, кто стремится к успехам в политике, науке, спорте, и тех, кто вне общепринятого формата. Добрые дела, благотворительность раскрывают человеческий потенциал. Волонтерство показывает истинную суть молодых людей. Да и любой неформал сам по себе личность, в нем может жить великий ученый или политический деятель. А необычный внешний вид или увлечения вне привычных стандартов – желание выделиться из толпы, показать себя другим.

Задача старшего поколения, к которому относятся родители и педагоги, помогать и направлять молодежь, а не ругать и ставить клеймо. Надо видеть личность в каждом юноше и девушке, подсказывать им верную дорогу во взрослую жизнь. Для молодых людей важно быть замеченными, и протест направлен именно на это. Взрослым нельзя забывать о том, какими они были в юности, тогда они смогут с пониманием относиться к молодежи. А для юношей и девушек это очень ценно.