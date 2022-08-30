"Может принести увечья": почему собаки страдают в поездках на авто

Длительное перемещение на автомобиле — это стресс для многих животных. В частности, дискомфорт могут доставлять переноски, предназначенные для безопасности питомцев во время поездок. Кинолог Владимир Уражевский в беседе RT объяснил, что перевозку собак в клетках не следует делать обязательной на законодательном уровне.
Отдельные четвероногие друзья в принципе не любят сильно ограниченные пространства. Причем для крупных породистых собак попросту нет доступных переносок подходящего размера, которые умещаются в машине.
Некоторые собаки страдают в поездках на авто из-за плохо закрепленных клеток. Неустойчивые контейнеры с питомцами часто падают и метаются по салону. Как предупредил эксперт, в итоге "длинное путешествие может принести увечья животному".
Напомним, ранее в Госдуме предложили уточнить правила транспортировки животных в авто. Цель — снижение риска аварий. Об этом сообщал телеканал "360".