На юго-западе Москвы в аварии с участием трактора и такси пострадал ребенок

На юго-западе российской столицы произошла авария. Сообщается, что столкнулись трактор и автомобиль такси.
В результате случившегося пострадали три человека. Среди них числится ребенок, передает РЕН ТВ. Обстоятельства выясняются.
На юго-западе российской столицы произошла авария. Сообщается, что столкнулись трактор и автомобиль такси.
В результате случившегося пострадали три человека. Среди них числится ребенок, передает РЕН ТВ. Обстоятельства выясняются.
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