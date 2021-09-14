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Авто
Единороссы внесли в Думу законопроект об отмене обязательного техосмотра

Единороссы внесли в Думу законопроект об отмене обязательного техосмотра

Технический осмотр автомобиля будет необходим лишь при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов. Соответствующий законопроект внесла в Государственную Думу партия "Единая Россия".
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Предложение отменить обязательный техосмотр выдвинули граждане в ходе формирования народной программы партии. Если инициативу примут, то владельцы автомобиля будут проходить процедуру только по своему желанию.

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Для физлиц техосмотр станет добровольным. Для коммерческого транспорта процедура останется обязательной, пояснил первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак.

Авторы инициативы указали на низкую вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но при этом имеющих действующие полисы ОСАГО. Также партийцы ссылаются на Венскую конвенцию о дорожном движении, которая обязывает проходить техосмотр только для автобусов и грузовиков с максимальной массой более 3,5 тонн.

Инициативу подготовили первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак, глава думской фракции партии Сергей Неверов, руководитель профильного комитета ГД Евгений Москвичев и председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Ранее о поддержке законопроекта заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Отмена обязательного техосмотра освободит владельцев транспортных средств от зачастую излишней и порой неэффективной процедуры, считает он.

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Фото: Duma.gov.ru
Автор: 14 сентября 2021, 16:17 Источник: "Единая Россия" ✓ Надежный источник

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