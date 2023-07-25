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Андрей Анатольевич Турчак

Вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России"
Андрей Анатольевич Турчак
  • Дата рождения: 20 декабря 1975
  • Место рождения: Санкт-Петербург
  • Знак зодиака: Стрелец
  • Жена/Муж: Кира Евгеньевна Турчак

Андрей Турчак родился 20 декабря 1975 года в Ленинграде. Трудовую деятельность начал в 16 лет: четыре года работал тренером по дзюдо в школе.

В 1996 году Турчак стал генеральным директором торгово-промышленной компании "ЛенНорт", в следующем году - возглавил ОАО «Завод электробытовой аппаратуры». А спустя три года вошел в состав совета директоров "Энергомашбанка".

С 2000 по 2002 год будущий вице-спикер Совета Федерации был директором по реструктуризации, а затем главой департамента по корпоративной политике холдинговой компании "Ленинец", после чего стал вице-президентом организации и членом ее совета директоров.

Политикой Турчак начал заниматься в августе 2005 года, когда вступил в партию "Единая Россия". Через пару месяцев он вошел в координационный совет "Молодой Гвардии Единой России".

В 2007 году Турчак стал депутатом псковского областного парламента, после чего вошел в состав Совета Федерации как представитель законодательной власти региона. Спустя пару лет, в 2009 году, он возглавил Псковскую область, став одним из самых молодых губернаторов России.

Турчак руководил регионом течение восьми лет. За эти годы он воплотил в жизнь крупные инвестиционные проекты, включая индустриальный парк "Моглино". Средняя зарплата псковичей выросла, в то же время снизилась смертность и повысилась рождаемость. На губернаторских выборах в 2014 году Турчака поддержало абсолютное большинство жителей области.

Новый этап в карьере политика начался в октябре 2017 года: премьер-министр, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назначил его секретарем генерального совета партии. В ноябре того же года он был избран заместителем председателя Совета Федерации.

У секретаря генсовета "ЕР" два диплома о высшем образовании с отличием. В 1998 году он окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения, а в 2014 году - Дипломатическую академию МИД России.

Андрей Турчак женат на предпринимателе Кире Турчак. Супруги воспитывают пятерых детей.

В "Единой России" пообещали оперативно принять законопроект о частных газопроводах

В "Единой России" пообещали оперативно принять законопроект о частных газопроводах
В конце сентября законопроект о доступе к частным газопроводам внесут на рассмотрение Госдумы. "Единая Россия" обеспечит оперативное принятие поправок, сообщил первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Предстоит принять четыре документа и нормативно-правовые акты правительства, а также две поправки в ФЗ.

Работа над народной программой "ЕР" не прекратится после выборов – Турчак

Работа над народной программой "ЕР" не прекратится после выборов – Турчак
Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что депутаты партии будут каждый год отчитываться перед народом о реализации программы. Во вторник, 14 сентября, президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства и руководством "Единой России".

Единороссы внесли в Думу законопроект об отмене обязательного техосмотра

Единороссы внесли в Думу законопроект об отмене обязательного техосмотра
Технический осмотр автомобиля будет необходим лишь при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов. Соответствующий законопроект внесла в Государственную Думу партия "Единая Россия". Предложение отменить обязательный техосмотр выдвинули граждане в ходе формирования народной программы партии.

"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о запрете списания соцвыплат за долги

"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о запрете списания соцвыплат за долги
Благодаря новому закону использование социальных выплат для погашения задолженности по кредиту будет возможно только после согласия гражданина. Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак рассказал, что партия внесла в Госдуму законопроект.

"Единая Россия" внесла в Думу законопроект о пожизненном наказании для педофилов

"Единая Россия" внесла в Думу законопроект о пожизненном наказании для педофилов
Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак с группой депутатов от думской фракции "Единая Россия" в пятницу, 10 сентября, внесли на рассмотрение ГД инициативу о пожизненном наказании для педофилов-рецидивистов и за насильственные действия в отношении двух и более несовершеннолетних. Законопроект предлагает максимальный срок наказания для педофилов, совершивших повторные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Турчак предложил Путину присвоить почетное звание еще 11 городам

Турчак предложил Путину присвоить почетное звание еще 11 городам
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил президенту Владимиру Путину присвоить звание "Город трудовой доблести" Алдану, Воркуте, Дзержинску, Кемерову, Костроме, Лысьве, Мончегорску, Охе, Ступино, Сызрани и Чите. С инициативой политик выступил в ходе заседания оргкомитета "Победа". Без этих городов Победа в Великой Отечественной войне была бы невозможна, считает Турчак.

"ЕР" и правительство разработали программу развития информационных технологий

"ЕР" и правительство разработали программу развития информационных технологий
Партия "Единая Россия" и правительство РФ провели совместное совещание, на котором обсудили программы поддержки IT-отрасли. Секретарь Генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на совещании отметил, что партия и правительство сформировали программу развития информационных технологий вместе с экспертами и представителями ИТ-сферы.

Турчак и Лавров открыли памятник Невскому на территории МГИМО

Турчак и Лавров открыли памятник Невскому на территории МГИМО
Слова Александра Невского навсегда вошли в летопись и в память русского народа – "Не в силе Бог, а в правде". "И пока правда вместе с нами, наша страна непобедима", – сказал Андрей Турчак на открытии памятника великому князю. Возле здания Московского государственного института международных отношений (МГИМО) появился памятник Александру Невскому.

Турчак рассказал о символизме пятого номера для "Единой России"

Турчак рассказал о символизме пятого номера для "Единой России"
Пятый номер, под которым "Единая Россия" будет в бюллетенях, символизирует пятерку лидеров избирательного списка партии. Итоги жеребьевки в Центризбиркоме прокомментировал секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак. Пятерку лидеров федерального списка "Единой России" предложил президент Владимир Путин на съезде партии 19 июня.

"Единая Россия" решает проблему занятости молодежи

"Единая Россия" решает проблему занятости молодежи
Партия "Единая Россия" вместе с правительством работает над решением проблемы занятости молодежи. Об этом рассказала зампред кабинета министров Татьяна Голикова. В числе обсуждаемых мер – реализация программ вовлечения молодых людей в занятость.

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