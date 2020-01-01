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Андрей Анатольевич Турчак

Андрей Анатольевич Турчак Вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России"

  • Дата рождения: 20 декабря 1975
  • Место рождения: Санкт-Петербург
  • Знак зодиака: Стрелец
  • Жена/Муж: Кира Евгеньевна Турчак

Андрей Турчак родился 20 декабря 1975 года в Ленинграде. Трудовую деятельность начал в 16 лет: четыре года работал тренером по дзюдо в школе.

В 1996 году Турчак стал генеральным директором торгово-промышленной компании "ЛенНорт", в следующем году - возглавил ОАО «Завод электробытовой аппаратуры». А спустя три года вошел в состав совета директоров "Энергомашбанка".

С 2000 по 2002 год будущий вице-спикер Совета Федерации был директором по реструктуризации, а затем главой департамента по корпоративной политике холдинговой компании "Ленинец", после чего стал вице-президентом организации и членом ее совета директоров.

Политикой Турчак начал заниматься в августе 2005 года, когда вступил в партию "Единая Россия". Через пару месяцев он вошел в координационный совет "Молодой Гвардии Единой России".

В 2007 году Турчак стал депутатом псковского областного парламента, после чего вошел в состав Совета Федерации как представитель законодательной власти региона. Спустя пару лет, в 2009 году, он возглавил Псковскую область, став одним из самых молодых губернаторов России.

Турчак руководил регионом течение восьми лет. За эти годы он воплотил в жизнь крупные инвестиционные проекты, включая индустриальный парк "Моглино". Средняя зарплата псковичей выросла, в то же время снизилась смертность и повысилась рождаемость. На губернаторских выборах в 2014 году Турчака поддержало абсолютное большинство жителей области.

Новый этап в карьере политика начался в октябре 2017 года: премьер-министр, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назначил его секретарем генерального совета партии. В ноябре того же года он был избран заместителем председателя Совета Федерации.

У секретаря генсовета "ЕР" два диплома о высшем образовании с отличием. В 1998 году он окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения, а в 2014 году - Дипломатическую академию МИД России.

Андрей Турчак женат на предпринимателе Кире Турчак. Супруги воспитывают пятерых детей.

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