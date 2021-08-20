В центре Москвы мотоциклист погиб в аварии

В центре российской столицы произошла авария со смертельным исходом. Уточняется, что мотоциклист попал в ДТП с участием двух автомобилей.
Пострадавший в результате случившегося скончался от полученных травм. Обстоятельства аварии выясняются.
В центре российской столицы произошла авария со смертельным исходом. Уточняется, что мотоциклист попал в ДТП с участием двух автомобилей.
Пострадавший в результате случившегося скончался от полученных травм. Обстоятельства аварии выясняются.
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