В Москве вылетевший с дороги троллейбус снес столб

В российской столице произошел инцидент, связанный с безопасностью эксплуатации общественного транспорта. По информации, которая появилась в "Телеграме", троллейбус вылетел с дороги и снес столб.
Данных о пострадавших нет. Обстоятельства случившегося выясняются.
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