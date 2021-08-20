В Саратовской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика

Под Саратовом произошла авария со смертельным исходом. Уточняется, что столкнулись легковой автомобиль отечественного производства и грузовик.
В результате случившегося погибли четыре четыре человека, среди них двое детей. Кроме того, есть пострадавшие, передает телеканал "360".
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