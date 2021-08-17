На востоке Москвы мотоциклист насмерть сбил пешехода

Серьезная авария произошла на востоке российской столицы. Сообщается, что водитель мотоцикла совершил наезд на двух пешеходов.
В результате случившегося один из пострадавших скончался от полученных травм. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.
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