Состояние певицы МакSим: подробности Уход Корчевникова Коронавирус в Москве Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Всех своих учениц опробовал": народ в шоке от любовных связей Кобзона
"Приходит новое поколение": Лукашенко рассказал о передаче власти
Проклятый ковид: поклонники рыдают после печальной новости о 73-летнем Шуфутинском
Появились данные об уходе тяжелобольного Корчевникова
партнеры
Вторник
17 августа
Лента новостей
22:00
"Лишает нас дара речи": Меган Маркл и принц Гарри рассказали о страшном горе
21:50
На востоке Москвы мотоциклист насмерть сбил пешехода
21:22
Экс-депутат Рады Бондаренко о Зеленском: Очень хотелось бы наказать
21:19
В Бурятии автобус упал с высоты 3,5 метра
19:58
В Северной Осетии произошло массовое отравление детей
19:08
В Кемерове мотоциклист сбил женщину во дворе дома
18:46
"Это кошмар": Збруев вышел из себя от чудовищного скандала на сцене
18:29
"Вот это агрегат!": россияне ахнули при виде огромного полового органа Цискаридзе
18:05
"Ничего нет": униженный Лоза взвыл от безденежья
17:58
В Мытищах охранники предприятия уснули во время ограбления
17:57
К опьяненному славой и деньгами актеру "Универа" пришло отрезвление: Теперь стыдно
17:44
"Павлиньи перья": Садальский размазал избранника Максаковой
17:23
"Пиар – тоже работа": Снаткина рассказала об участии малолетней дочери в ток-шоу
17:06
Экс-премьер Украины Азаров высказался о ситуации в стране: Нация деградирует
17:06
Кещян из "Универа" раскрыл причины лютой ненависти к Кожевниковой: Нервы на пределе
16:42
"За пределами добра и зла": Гаркалин взорвался из-за скандальной выходки
16:36
На территории завода в Кургане произошел пожар
16:27
Известная телеведущая показала из трусов свою черную киску
16:20
"Аж мурашки побежали": внучка Зудиной поразила сходством с Табаковым
15:59
Вывалившей все прелести Бузовой влепили смачную оплеуху: Отфотошопленная кукла
15:58
Набросившегося на Монеточку Костюшкина оставили с носом
15:51
Утяшева прервала молчание после оскорблений Кабаевой
15:39
Муж-итальянец превратил жизнь известной актрисы в кошмар: отобрал ребенка и выставил невменяемой
15:27
Заслуженный летчик-испытатель Толбоев назвал возможную причину крушения самолета под Москвой
15:23
"Заколдовали экстрасенсы": Марат Башаров бросил пить
15:19
Билан показал кадры со съемок нового "Голоса"
15:10
Стало известно о скандалах и ругани между измученной родами Арзамасовой и Авербухом
15:06
Снигирь рассказала об отношениях с молодым мужчиной: Мы очень разные
14:42
Возмущенный Виторган грубо схватил разошедшуюся Нинидзе
14:33
Политолог Шаповалов рассказал о "циничной" внешней политике США
14:26
43-летняя Климова в калошах устроила концерт на пне
14:11
"Тряпка": раскрыта тайная зависимость Омарова
14:06
Стало известно о монтаже видео с кадрами избиения сына Пьехи
14:05
За гранью: звезда "Игры престолов" 10 часов истязала коллегу на съемках сериала
14:00
Гениальный актер или баловень судьбы? Тест по ролям Никиты Михалкова
13:37
Военный эксперт Петров: США кинут Украину
13:35
Названы сроки прихода четвертой волны коронавируса в Россию
13:34
"Как мы ждали!": Николаев и Валерия представили миру плод своей любви
13:21
Приступы и страшные боли: что известно о последних годах жизни Абдулова
13:04
Узнавшая о беременности 40-летняя звезда "Анатомии страсти" закричала от шока
12:56
"Она вообще жива?": Солнцеву посоветовали влить свежую струю в отношения с престарелой женой
12:47
В массовом ДТП на Кубани погиб человек
12:29
Лукашенко бросил белорусов в Афганистане – экс-министр Латушко
12:28
В Московской области разбился самолет Ил-112В
12:19
Тренер из Подмосковья украл у своего подопечного 25 миллионов рублей
12:15
"Меня никто не бил": засветившая кровоподтек Мельникова начала оправдываться
12:10
"После лекции подозвал, достал конвертик": звезда "Счастливы вместе" об отношениях с Табаковым
12:08
Могила Глаголевой утонула в день памяти
12:00
В Новосибирске мужчина ограбил банк с пистолетом-зажигалкой
11:47
В России за сутки выявили 20 958 новых случаев коронавируса
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Кол в задний проход": народ пришел в ужас от грязных тайн Пугачевой
Появившаяся в обтягивающих брюках Пугачева произвела фурор: Была не одна
"Грязный и дешевый пиар!": Беретта врезала МакSим за вранье о смертельной болезни и коме
"Отвратительно, мерзко": Галкин в ужасе от "стопки дерьма" в центре Москвы
В Москве решают судьбу Лукашенко – аналитик Уитмор
Галкин в тайне от Пугачевой пускает слюни на красавицу Ротару
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Авто

На востоке Москвы мотоциклист насмерть сбил пешехода

прочитано 96 раз

Серьезная авария произошла на востоке российской столицы. Сообщается, что водитель мотоцикла совершил наезд на двух пешеходов.

В результате случившегося один из пострадавших скончался от полученных травм. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 17 августа 2021, 21:50 Источник: РИАМО ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Мы в реанимации, в красной зоне": Стоянов сделал тревожное заявление

Артист с интересом наблюдает за процессом
Шоу-бизнес

Появившаяся в обтягивающих брюках Пугачева произвела фурор: Была не одна

Обнародованы ночные кадры
Шоу-бизнес

Могила Глаголевой утонула в день памяти

Появились кадры
Шоу-бизнес

Устали ухаживать: могилу сгоревшего от рака Золотухина закатали в камень

Артист похоронен в глухом селе

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года
Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+