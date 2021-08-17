В Бурятии автобус упал с высоты 3,5 метра

Сообщение о серьезном инциденте было зарегистрировано в Бурятии. Уточняется, что автобус, в салоне которого находились несколько десятков человек, упал с высоты.
Сообщается, что в результате случившегося пострадал водитель, а также пассажиры. Обстоятельства ДТП выясняются, передает "Радио 1".
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