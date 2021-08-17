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Авто

В Кемерове мотоциклист сбил женщину во дворе дома

прочитано 151 раз

В Кемерове водитель мотоцикла совершил наезд на женщину. По информации СМИ, это произошло во дворе многоквартирного дома.

В результате случившегося байк свалился на бок. Данных о состоянии пострадавшей на данный момент нет, сообщает сайт VSE42.RU.

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Автор: 17 августа 2021, 19:08 Источник: Сайт VSE42.RU ✓ Надежный источник

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