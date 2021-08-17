В массовом ДТП на Кубани погиб человек

На Кубани на 116-м километре трассы Краснодар-Кропоткин произошла массовая авария. Вечером 16 августа недалеко от станицы Казанской водитель Lada Largus выехал на встречную полосу и протаранил КамАЗ с прицепом. Последний столкнулся с фурой MAN, зацепил Volkswagen Jetta и съехал с дороги.
Как сообщает "Царьград", в результате ДТП пострадали три человека, в том числе двое детей. Водитель Lada Largus от полученных травм скончался на месте.
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