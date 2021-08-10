В Новой Москве 16-летняя девушка без прав разбилась на машине

На 36-м километре Калужского шоссе в районе поселка Десеновское произошла авария с участием несовершеннолетней. 16-летняя девушка без водительских прав управляла автомобилем ВАЗ-21140 и наехала на бордюрный камень. В результате столкновения машина перевернулась.
Как сообщает телеканал 360, сидевшая за рулем девушка погибла на месте. Пассажиры, находившиеся с ней – молодые люди в возрасте 18, 21 и 23 лет, – получили травмы. Их доставили в больницу.
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