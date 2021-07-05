В Москве водитель иномарки насмерть сбил женщину на самокате

Авария со смертельным исходом произошла в российской столице. По данным, просочившимся в прессу, водитель иномарки совершил наезд на женщину, которая передвигалась на самокате.
Известно, что гражданка пересекала проезжую часть в неположенном месте. Обстоятельства случившегося выясняются, передает издание "Вести Подмосковья".
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