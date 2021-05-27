В Пензе грузовик без тормозов сбил двух человек

В центре Пензы грузовик с автоцистерной сбил двух пешеходов, а затем протаранил забор, передает РИА ФАН. Пострадавших – молодую девушку и пожилую пенсионерку – доставили в больницу. По предварительным данным, у тяжеловоза отказала тормозная система. Более точную и подробную информацию об этом смогут рассказать специалисты, уже начавшие проверку.
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