Адвокат заявил о шансах Эдварда Била избежать тюрьмы за устроенную аварию

Эксперт рассказал о том, что может грозить виновнику массового ДТП в центре Москвы.

Автоадвокат Сергей Радько объяснил, что поскольку у Эдварда Била нет других судимостей, его может ждать более мягкое наказание. Он заявил, что статья зависит от тяжести повреждений.

В настоящее время пострадавшая в аварии на Смоленской площади в столице лежит в реанимации. По словам юриста, если женщина останется жива и будет тяжкий вред здоровью, то блогеру грозит до двух лет лишения свободы.

При этом он добавил, что в законе есть пункт о том, что те, кто впервые привлекается к уголовной ответственности, не могут получить по этой статье лишения свободы. Сергей Радько отметил, что все, что грозит Эдварду Билу — это запрет покидать свой родной район.

Напомним, 1 апреля в ДТП в центре столицы столкнулись пять машин. На ролике с камер наблюдения снято, что автомобиль блогера вылетел на встречную полосу, это и спровоцировало аварию. Позже блогер признался, что находился за рулем.

В результате аварии пострадали две женщины. В отношении Эдварда Била возбуждено уголовное дело. Пранкер был задержан на 48 часов.

