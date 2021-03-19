Под Астраханью перевернулся автобус с сотрудниками завода

В Астраханской области произошла серьезная авария. По информации прессы, опрокинулся автобус с пассажирами.
Известно, что в салоне находились несколько десятков работников. Из них пострадали пять человек, сообщает телеканал "360".
В Астраханской области произошла серьезная авария. По информации прессы, опрокинулся автобус с пассажирами.
Известно, что в салоне находились несколько десятков работников. Из них пострадали пять человек, сообщает телеканал "360".
Актриса вспомнила счастливое время
Снимок вызвал у поклонников море эмоций
Жених пять раз делал артистке предложение руки и сердца
Артист не стесняется
Популярные темы форума
Самая защищенная страна Россия
Прекратить насилие над женщинами
Беременную бросил парень
Подскажите что мне делать?
Дьяволы существуют
Отбеливающие пасты
Как быть, если хочешь отношений, но не получается их построить, так как постоянно попадаются занятые мужчины, либо те, кто влюблен в других?
Не обязательно гулять, чтоб жена умерла от рака
На курорты со справкой
Сила воли