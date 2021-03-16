Новые правила ТО: почему нам не дают экономить

Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Эксперт Удафович о причинах отставки сына Лукашенко с прежнего поста: Отказался действовать "без тормозов"
Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Политолог Усов обратился к белорусской оппозиции: Не нужно кормить общество иллюзиями
Садальский плюнул в Первый канал: Уберите бездарность
партнеры
Вторник
16 марта
Лента новостей
15:21
"Не жалею ни о чем": Дана Борисова выложила 250 тысяч рублей за отдых с собакой
15:20
План Украины по мирному урегулированию ситуации в Донбассе назвали мифом
15:20
В Балашихе вор распылил в мужчину газовый баллончик и украл у него телефон
15:06
На конкурс Фонда президентских грантов поступило рекордное число заявок
15:05
Сильно напилась: певица Слава не справляется с эмоциями
14:57
"Мой сын стал ангелом": звезда сериала "Великолепный век" убита горем
14:55
Экономист рассказал о способе получать пенсию за умершего родственника
14:50
"Черножопая": оскорбленная Манижа пожаловалась на жизнь в России
14:50
Песков заявил об отсутствии у регионов права на выход из состава России
14:44
"Предупредите друзей и близких!": запрещенный на Украине Газманов выступил с заявлением о Крыме
14:40
Жестче и откровеннее "Текста": Асмус пообещала сыграть в спектакле для взрослых
14:39
Григорьев-Апполонов о наследстве покойного "Иванушки": Никто не знал про завещание
14:28
Госдума приняла во втором чтении поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов
14:05
Седокова сообщила о больших переменах после пережитого предательства
13:59
Володин назвал плюсы законопроекта о "гаражной амнистии" для миллионов людей
13:57
Бенедикт Камбербэтч высказался о продолжении сериала "Шерлок"
13:50
"Ты там поешь свои песни": подруга о загробной жизни Началовой
13:46
"Дни.ру" дарят билеты: танго-спектакль "Биение. Сердце. Биение"
13:36
Молодая жена Авербуха выставила напоказ упругую грудь
13:26
В России планируют запретить пластиковую посуду
13:25
Киевский политолог Головачев сообщил о снижении рейтинга Зеленского: Провал по всем фронтам
13:25
Спрятался за плечами: Волочкова поздравила тайного возлюбленного с днем рождения
13:21
Метр с кепкой известная актриса избила крошечного жениха
13:15
Муж-миллионер и взрослая дочь поддержат решение 48-летней Поверенновой рожать
13:05
Губернатор Подмосковья признался в чувствах к Бузовой
13:00
"Против природы": Вика Цыганова оправдалась за бездетность
12:59
"Тайная жена" Миронова о его браке с Градовой: Она долбала Андрея
12:47
В Минздраве заявили о подорожании жизненно важных лекарств
12:41
Умерла звезда "Чужого" и "Бегущего по лезвию"
12:41
Володин предложил привязать ставку по ипотеке к уровню доходов
12:34
Не смог побороть болезненное чувство: зачем Прилучный приехал в психиатрическую лечебницу
12:27
Хоккеист "Динамо" умер от удара шайбой
12:25
"Задержка": дочь Толкалиной сделала сенсационное заявление о беременности
12:16
"Не самый удачный цвет": стилисты разобрали гардероб Аллы Пугачевой
11:53
Дурной знак для вдовы: колдун Бесов в ужасе от случившегося на могиле Этуша
10:58
Устроившаяся курьером звезда сериала "Ольга": Шапку на лоб, чтобы не узнали
10:57
На могиле матери Бондарчука стали появляться странные письма
10:53
Баснословные деньги: сын Табакова раскрыл правду о шикарном наследстве
10:52
Названа истинная причина кризиса в отношениях Дженнифер Лопес с возлюбленным
10:47
В России ужесточат наказание за регулярную пьяную езду
10:41
"Кости посчитали?": поклонники шокированы исхудавшим видом Бузовой
10:19
Стоянов показал свой эффектный гроб
10:14
"Приходилось пиво вливать в рот": обнародованы ужасающие подробности лечения Легкоступовой
09:58
Наталья Орейро выпустила песню на русском языке
09:56
Эксперт Хилько заявила о нежелании силовиков сражаться за "умирающий" режим Лукашенко
09:52
Чиновники потратили бюджетные миллионы на концерт Филиппа Киркорова
09:36
И с собакой тоже? Оскорбленный Панин признал себя на скандальных секс-видео
09:09
Цены на масло в России установили исторический рекорд
08:48
Украинская актриса призвала Зеленского уйти в отставку: За два года сделал столько беды
08:40
Лазарева пришибло смертью близкого человека: Светлая память
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Предполагала, что будет негатив!": отправленная на "Евровидение" Манижа ответила злобным критиканам
Новая история любви: Бузова соблазнила голливудского холостяка
Варлей в гостях у Галкина сцепилась с 95-летним композитором
"На людях, но не с людьми": отгородившегося от простого народа Малахова призывают бить ногами
Украинская актриса призвала Зеленского уйти в отставку: За два года сделал столько беды
Ушла эпоха: Михалков умер от отека легких на руках у жены
Авто
Новые правила ТО: почему нам не дают экономить

Новые правила ТО: почему нам не дают экономить

В конце февраля 2021 года МВД России опубликовало полные требования к прохождению техосмотра легковых автомобилей. В их число вошло более 80 пунктов – от люфта руля до подтекания тормозной жидкости или "значительных" трещин на лобовом стекле со стороны водителя. Нарушившие правила водители не будут допущены к прохождению ТО, а "уклонистов" будут штрафовать с 1 мая на 2 тысячи рублей. Более того, инспекторы смогут аннулировать действующую диагностическую карту прямо на дороге, если будет обнаружена неисправность.
прочитано 329 раз

Ужесточение правил требований к техническому состоянию автомобилей – это важная составляющая обеспечения безопасности всех участников движения. Впрочем, для некоторых автолюбителей нововведения властей означают существенные финансовые вливания в родное авто. И это особенно печально, поскольку современные комплектующие для автомобилей часто производятся не из самых эффективных материалов, а стоят дорого. С другой стороны существуют проверенные десятилетиями доступные решения, которые не используют, несмотря на объективную пользу. Как пример можно взять асбестовые накладки на тормозные колодки.

Асбест – это коммерческое название группы тонковолокнистых минералов, отличающихся высокой устойчивостью к механическим повреждениям, негорючестью и прочностью «на разрыв» как у лучших марок стали. Его выдающиеся природные качества обеспечили ему широкое применение – сегодня из него производят более 300 видов изделий, в том числе накладки на тормозные колодки. Они служат очень долго, а стоят существенно дешевле своих аналогов на рынке. Сегодня их применяют при создании деталей для железнодорожных составов, некоторых марок грузовых автомобилей, вездеходов и прочей специализированной техники, но раньше асбест можно было найти на куда большем количестве видов транспорта. Впрочем, высокая эффективность и доступность – это еще не все, что нужно изделию, чтобы стать законодателем мод. Когда в дело вступает большая политика, здравому смыслу приходится потесниться.

На сегодняшний момент многие страны отказались от производства фрикционных изделий на основе асбеста. Причиной послужила массовая кампания против «горного льна», который стали называть канцерогеном. СМИ и ряд западных политиков, в том числе сторонники «зеленых», раздули массовую истерию, разогрев общественное возмущение рассказами о вреде асбеста. Испугавшись репутационных потерь, автомобильные производители в США начали добровольно отказываться от асбестовых тормозных колодок, а за ними потянулись японские, корейские и другие производства. В странах же Европейского союза вообще запрещено любое использование асбеста – дескать, так защищают здоровье населения. Важно отметить – как американцы, так и европейцы не стесняются навязывать свои «добровольные» решения другим странам.

Правда, тут есть одна тонкость. Онкологические заболевания может вызывать только один из видов асбеста – амфиболовый. Он имеет в своем составе железо, которое делает его волокна жесткими и устойчивыми к кислоте. Попадая в организм, амфибол остается там на долгие годы, повреждая ткани. Его месторождения находятся в основном в Северной Африке и Европе. А в России добывается хризотиловый асбест, представляющий собой гидросиликат магния, в своем составе железа не имеющий. Альвеолярные макрофаги (клетки-уборщики легких) растворяют его в кислоте за короткий срок и выводят из тела. Согласно многочисленным исследованиям, хризотил-асбест не представляет опасности для людей при контролируемом использовании. Только вот у наших «партнеров» его нет. Когда Европа и США поняли, что на их рынке появится масса доступной и надежной зарубежной продукции, они начали агрессивно бороться против всех видов асбеста сразу, а также навязывать эти правила по всему миру.

Кстати, это не первый случай, когда Европа осталась без асбеста. В конце 1930-х Германия по вполне очевидным причинам перестала получать хризотиловое сырье от СССР. С того момента вся техника Третьего Рейха перешла на стальное волокно как заменитель фрикционного материала, а после Великой Отечественной войны немцы опять вернулись к асбесту. Правда, у ГДР хризотил был, а ФРГ закупала амфиболовый асбест у своих партнеров. Надо ли говорить, что запрет хризотила подстегнул западную химическую промышленность, создал рабочие места и позволил сбыть огромное количество лежалого товара. Так, вместо натурального дешевого волокна пошло огромное количество искусственных волокон. Были и казусы – одна компания нашла на своих складах залежи искусственного минерала, предполагавшегося для создания бронежилетов американских солдат для войны во Вьетнаме. Мечи резво перековали… правда, дальнейшее производство комплектующих стало на порядок дороже.

Если же мы говорим о реальности воздействия хризотилового волокна на человеческий организм, то тут следует понимать два важнейших пункта. Во-первых, в обычной жизни вы не сможете столкнуться с хризотиловом волокном в чистом виде. В составе любых изделий оно находится в связанном состоянии, утрачивая свою летучесть (и существенно прибавляя в размере частицы). Во-вторых, в случае именно тормозных колодок при интенсивной эксплуатации, когда происходит наибольший выброс частиц, волокно видоизменяется. Оно превращается в форстерит, опасности для людей не представляющий. Об этом, в частности, писал профессор-токсиколог Дэннис Паустенбах в своей статье «Токсикология асбестосодержащих тормозных накладок: роль в развитии мезотелиомы»: «эпидемиологические и мета-аналитические исследования с точки зрения взвешенности доказательств не показывают существенного риска развития ЗМ (злокачественной мезотелиомы – прим.ред.) у механиков, выполняющих работы с такими фрикционными изделиями, содержащими хризотил».

В России огромное количество иномарок, собранных по зарубежным стандартам. Кореец или японец – родные запчасти для них будут произведены, скорее всего, по их правилам. В случае тормозной системы – асбестовые тормозные накладки у нас придется поискать (и они будут скорее всего неофициальными), но оно того стоит. Сочетание надежности, долговечности и доступности в ситуации, когда МВД решило всерьез взяться за состояние транспортных средств автолюбителей, позволит сэкономить, не потеряв, а, может, даже и приобретя в качестве.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 16 марта 2021, 13:41

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Молодая жена Авербуха выставила напоказ упругую грудь

Артистка прилюдно оголилась

Шоу-бизнес

Спрятался за плечами: Волочкова поздравила тайного возлюбленного с днем рождения

Балерина скрывает лицо мужчины
Шоу-бизнес

И с собакой тоже? Оскорбленный Панин признал себя на скандальных секс-видео

Актер не собирается отказываться от своей природы
Шоу-бизнес

"Вы серьезно?": Киркоров взорвался из-за конфуза на шоу "Маска"

Артист схватился за голову

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+