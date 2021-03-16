Новые правила ТО: почему нам не дают экономить

В конце февраля 2021 года МВД России опубликовало полные требования к прохождению техосмотра легковых автомобилей. В их число вошло более 80 пунктов – от люфта руля до подтекания тормозной жидкости или "значительных" трещин на лобовом стекле со стороны водителя. Нарушившие правила водители не будут допущены к прохождению ТО, а "уклонистов" будут штрафовать с 1 мая на 2 тысячи рублей. Более того, инспекторы смогут аннулировать действующую диагностическую карту прямо на дороге, если будет обнаружена неисправность.



Ужесточение правил требований к техническому состоянию автомобилей – это важная составляющая обеспечения безопасности всех участников движения. Впрочем, для некоторых автолюбителей нововведения властей означают существенные финансовые вливания в родное авто. И это особенно печально, поскольку современные комплектующие для автомобилей часто производятся не из самых эффективных материалов, а стоят дорого. С другой стороны существуют проверенные десятилетиями доступные решения, которые не используют, несмотря на объективную пользу. Как пример можно взять асбестовые накладки на тормозные колодки.



Асбест – это коммерческое название группы тонковолокнистых минералов, отличающихся высокой устойчивостью к механическим повреждениям, негорючестью и прочностью «на разрыв» как у лучших марок стали. Его выдающиеся природные качества обеспечили ему широкое применение – сегодня из него производят более 300 видов изделий, в том числе накладки на тормозные колодки. Они служат очень долго, а стоят существенно дешевле своих аналогов на рынке. Сегодня их применяют при создании деталей для железнодорожных составов, некоторых марок грузовых автомобилей, вездеходов и прочей специализированной техники, но раньше асбест можно было найти на куда большем количестве видов транспорта. Впрочем, высокая эффективность и доступность – это еще не все, что нужно изделию, чтобы стать законодателем мод. Когда в дело вступает большая политика, здравому смыслу приходится потесниться.

На сегодняшний момент многие страны отказались от производства фрикционных изделий на основе асбеста. Причиной послужила массовая кампания против «горного льна», который стали называть канцерогеном. СМИ и ряд западных политиков, в том числе сторонники «зеленых», раздули массовую истерию, разогрев общественное возмущение рассказами о вреде асбеста. Испугавшись репутационных потерь, автомобильные производители в США начали добровольно отказываться от асбестовых тормозных колодок, а за ними потянулись японские, корейские и другие производства. В странах же Европейского союза вообще запрещено любое использование асбеста – дескать, так защищают здоровье населения. Важно отметить – как американцы, так и европейцы не стесняются навязывать свои «добровольные» решения другим странам.

Правда, тут есть одна тонкость. Онкологические заболевания может вызывать только один из видов асбеста – амфиболовый. Он имеет в своем составе железо, которое делает его волокна жесткими и устойчивыми к кислоте. Попадая в организм, амфибол остается там на долгие годы, повреждая ткани. Его месторождения находятся в основном в Северной Африке и Европе. А в России добывается хризотиловый асбест, представляющий собой гидросиликат магния, в своем составе железа не имеющий. Альвеолярные макрофаги (клетки-уборщики легких) растворяют его в кислоте за короткий срок и выводят из тела. Согласно многочисленным исследованиям, хризотил-асбест не представляет опасности для людей при контролируемом использовании. Только вот у наших «партнеров» его нет. Когда Европа и США поняли, что на их рынке появится масса доступной и надежной зарубежной продукции, они начали агрессивно бороться против всех видов асбеста сразу, а также навязывать эти правила по всему миру.

Кстати, это не первый случай, когда Европа осталась без асбеста. В конце 1930-х Германия по вполне очевидным причинам перестала получать хризотиловое сырье от СССР. С того момента вся техника Третьего Рейха перешла на стальное волокно как заменитель фрикционного материала, а после Великой Отечественной войны немцы опять вернулись к асбесту. Правда, у ГДР хризотил был, а ФРГ закупала амфиболовый асбест у своих партнеров. Надо ли говорить, что запрет хризотила подстегнул западную химическую промышленность, создал рабочие места и позволил сбыть огромное количество лежалого товара. Так, вместо натурального дешевого волокна пошло огромное количество искусственных волокон. Были и казусы – одна компания нашла на своих складах залежи искусственного минерала, предполагавшегося для создания бронежилетов американских солдат для войны во Вьетнаме. Мечи резво перековали… правда, дальнейшее производство комплектующих стало на порядок дороже.

Если же мы говорим о реальности воздействия хризотилового волокна на человеческий организм, то тут следует понимать два важнейших пункта. Во-первых, в обычной жизни вы не сможете столкнуться с хризотиловом волокном в чистом виде. В составе любых изделий оно находится в связанном состоянии, утрачивая свою летучесть (и существенно прибавляя в размере частицы). Во-вторых, в случае именно тормозных колодок при интенсивной эксплуатации, когда происходит наибольший выброс частиц, волокно видоизменяется. Оно превращается в форстерит, опасности для людей не представляющий. Об этом, в частности, писал профессор-токсиколог Дэннис Паустенбах в своей статье «Токсикология асбестосодержащих тормозных накладок: роль в развитии мезотелиомы»: «эпидемиологические и мета-аналитические исследования с точки зрения взвешенности доказательств не показывают существенного риска развития ЗМ (злокачественной мезотелиомы – прим.ред.) у механиков, выполняющих работы с такими фрикционными изделиями, содержащими хризотил».

В России огромное количество иномарок, собранных по зарубежным стандартам. Кореец или японец – родные запчасти для них будут произведены, скорее всего, по их правилам. В случае тормозной системы – асбестовые тормозные накладки у нас придется поискать (и они будут скорее всего неофициальными), но оно того стоит. Сочетание надежности, долговечности и доступности в ситуации, когда МВД решило всерьез взяться за состояние транспортных средств автолюбителей, позволит сэкономить, не потеряв, а, может, даже и приобретя в качестве.