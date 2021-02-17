В Подмосковье на трассе М-2 столкнулись 9 машин

Серьезная авария произошла на трассе М2 "Крым" в Московской области. Ранним утром на автодороге столкнулись девять машин.
В результате случившегося никто не пострадал, сообщает телеканал "360". Причины аварии выясняются. Из-за ДТП на трассе образовался затор.
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