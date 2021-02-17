На МКАД произошла авария с участием двух грузовиков

На МКАД зарегистрирована авария. По данным, распространяемым прессой, столкнулись два грузовика.
Из за-за аварии образовалась большая пробка, пишет Москва 24. Причина произошедшего на данный момент не называется. На месте работают эксперты.
На МКАД зарегистрирована авария. По данным, распространяемым прессой, столкнулись два грузовика.
Из за-за аварии образовалась большая пробка, пишет Москва 24. Причина произошедшего на данный момент не называется. На месте работают эксперты.
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