В Новокузнецке произошло массовое ДТП с участием автобуса

В Новокузнецке произошло массовое ДТП. Автобус, легковушка и внедорожник столкнулись перед светофором на перекрестке. Авария случилась на пересечении улиц Циолковского и Кутузова.
Как сообщает VSE42.RU, больше всего пострадал легковой автомобиль – его зажало между машинами. О пострадавших не сообщается.
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