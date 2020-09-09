В Петербурге пьяная женщина устроила массовую аварию

В Санкт-Петербурге произошел серьезный инцидент. Уточняется, что россиянка, находившаяся под воздействием алкоголя, устроила массовое ДТП.

По вине женщины столкнулись три машины, передает телеканала "360". В результате случившегося никто не пострадал.