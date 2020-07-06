Audi A6: строгий спорт или спортивный бизнес?

Дебютировав как Audi 100 в 1968 (представьте себе!) году, этот автомобиль выпускался в виде седана и купе. Потеснив в начале двухтысячных Mercedes на рынке автомобилей бизнес-класса, Audi A6 сегодня плотно разместился в своей нише машин, в которых можно не только расслабиться в кондиционируемой прохладе после жаркого летнего для в душном офисе, но и хорошенько погонять на трассе.

Несмотря на то, что я не люблю машины неярких цветов (это во мне говорит фотограф), “серый металлик” этому железному коню очень идет. Плавное снижение задней части крыши, округлые формы кузова, создают ощущение изящности дизайнерского решения, а вот резкая черта над задним фонарем – уже дань спорту.

Узкие фары и широкие “ноздри” по бокам решетки радиатора усиливают спортивное впечатление. Что вы сделаете, увидев эту машину в зеркале заднего вида? Правильно, примете вправо и дадите проехать.

Корма расчерчена на блоки вертикальными и горизонтальными линиями, разделяющими крышку багажника и фары, бампер и отдельно – блок с выхлопными трубами (которых здесь две, как и должно быть, когда машина спортивная). И отдельный респект за невероятно красивые задние фонари! Подытоживая, внешне A6 мне очень нравится, перейдем к тому, что внутри.

Внутри технологическая роскошь из двух 8,8-дюймовых дисплеев и слишком уж мягкие для спортивного настроя сиденья. Впрочем, кто будет жаловаться на излишний комфорт? Сзади тоже есть где развернуться, даже если вам не повезло, и рост заставляет вас пригибаться в дверных проемах.

Конечно, во главе угла здесь сумасшедший интерфейс MMI touch, реализованный в двух, как я уже говорил, тактильных дисплеях. Даже в наш космический век выглядит вся эта красота просто фантастически. Посмотрите сами.

В этом звездолете музыка, навигация, настройки и прочие важные моменты вынесены на верхний экран. Нижний же отвечает за климат-контроль, обогрев сидений и некоторые из ассистентов вождения. В общем, то, за что раньше отвечали физические клавиши. Насколько такое нововведение эффективно в плане быстрого управления – остается вопросом, но что это выглядит эффектно – факт. В общем, в салоне Audi A6 много красивого. Любуйтесь.

Нельзя не добавить в копилку совершенно потрясающее решение с визуализацией парковки. Обычный “вид сверху” остался далеко в прошлом. Ну, если не остался, то перестал быть новинкой – это точно. Последний писк – это выстраивание виртуальной модели пространства вокруг автомобиля за счет широкоугольных камер, чтобы дать возможность вращать воображаемую камеру вокруг автомобиля практически под любым углом. Хоть сбоку, хоть сверху. Изображение выстраивается настолько точно, что парковаться около бордюра, колонн на подземной парковке или тележек из супермаркета стало совсем просто.

А6 едет прекрасно. В конфигураторе автомобиля на сайте Audi огромное количество вариантов движков, и 45 TFSI занимает не самую первую строчку. Тем не менее, два литра на 245 лошадей разгоняет автомобиль за 6 секунд, что весьма приятный показатель. TFSI на 340 л.с., отнимающий дополнительную секунду от времени разгона и еще раз доказывающий, что пределов совершенству нет.

Управляемость тоже на высоте. Усилие на руль меняется в зависимости от скорости, что позволяет лучше чувствовать машину и более точно входить в повороты и перестраиваться, но есть еще одна система, которая сегодня встречается нечасто, хотя и появилась далеко не вчера. В качестве опции можно установить управляемую заднюю подвеску, что позволяет поворачивать задние колеса на угол до 5 градусов. На небольшой скорости передние и задние колеса автоматически поворачиваются в противоположных направлениях, а на высокой – в одну сторону. В первом случае это помогает при парковке, во втором – при перестроениях, повышая курсовую устойчивость автомобиля и создавая абсолютно волшебные ощущения за рулем.

Акустика от Bang&Olufsen прекрасно отрабатывает звучание на всех частотах, микс такой плотный, что некуда вставить свои пять копеек критики. Может быть слишком щедрым оказался производитель на верха, которые можно даже чуть-чуть прибрав. "+1" на нижних частотах – и вот вам относительно идеальная картина. Послушайте альбом Supermassive Black Hole от Muse. Думаю, звучание этих ребят использует акустику в Audi A6 самым лучшим образом.

В качестве вишенки на торте здесь выступают, точнее, выезжают, твиттеры или “пищалки”, – колонки, отвечающие за самые высокие частоты. Когда выключаешь зажигание, они уезжают в торпедо. Красота, да и только!

В глубоком багажнике этого автомобиля гитара в “перелетном” футляре разместилась с удобством и комфортом. По сумке с дорожным набором можно судить о том, сколько места еще осталось в багажнике (подсказка: навалом!).

ВЫВОДЫ: Audi A6 несет в себе лучшее из двух миров – управляемость спортивного автомобиля и хоть и слегка аскетичную, но все же роскошь бизнес-седана. Слегка жестковатый, несмотря на пневмоподвеску, для безусловного бизнес-класса, он, тем не менее, обладает шармом и лоском, необходимым для того, чтобы на дороге с ним считались. А уж на трассе это вообще машина-удовольствие. Поэтому я боюсь, что, взяв машину для бизнес-поездок, вы через какое-то время уволите своего водителя и сядете за руль сами. А то что это такое, деньги тратили вы, а удовольствие получает он?

Обзор подготовлен специально для портала dni.ru