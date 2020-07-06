В аварии на МКАД пострадал мотоциклист

Днем 6 июля на пятом километре МКАД перед съездом на улицу Николая Старостина на внутренней стороне трассы столкнулись мотоцикл и иномарка KIA, передает сетевое издание "Москва 24". В результате ДТП пострадал водитель байка – у него травма ноги. На месте работают врачи.
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