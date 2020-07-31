Volvo XC60: скажите “гибрииииид”!

Впереди планеты всей, шведский автоконцерн совсем недавно пообещал, что к 2025 году половину продаваемых в мире автомобилей со значком Volvo будут электрическими. Пока что пять первых ссылок, выдаваемых Яндексом по запросу электромобиль Volvo ведут на страницу продаж детских автомобилей, но надеюсь, что скоро все изменится. К концу 2020 года должен увидеть свет полностью электрический XC40.

Тем не менее, пока ни увидеть, ни потрогать чудо-электромобиль у меня возможности нет, расскажу вам о попавшем ко мне недавно на тест автомобиле с гибридной силовой установкой, XC60.

Кто может назвать более красивый автомобиль в классе кроссоверов, может первым бросить в меня камень. Что, нет желающих? То-то же. В свое время я был очарован “старшим братом” модели, XC90, но более компактный “шестидесятый” выигрывает за счет, “собранности” в кадре, если вы понимаете о чем я.

Самым броским отличительным знаком любого автомобиля становится решетка радиатора. Она находится впереди (за редкими исключениями) и, что самое главное, несет на себе (опять же, как правило) эмблему автопроизводителя. Закругленный шестиугольник Volvo, перечеркнутый диагональю – одна из самых узнаваемых решеток в мире. А как вам название “Молот Тора”? Это они так фары называют. Является ли это своеобразной компенсацией за то, что автомобили Volvo редко вызывают ассоциации с агрессивным вождением, я оставлю на ваше суждение.

Несмотря на мою нелюбовь к автомобилям черного цвета, XC60 в этом варианте выглядит просто сногсшибательно. Перед съемкой пришлось включить внедорожный режим, чтобы поднять автомобиль, так как в режиме парковки, с опущенной пневмоподвеской, машина выглядит довольно комично. Особенно на низкопрофильной резине.

Осторожно, компоновка задних фар может вызвать затруднение дыхания и мурашки.

В салоне царит сдержанная скандинавская роскошь с элементами сибаритского разврата. Занятная формулировка, не так ли? Сейчас объясню. Сам дизайн и формы компактны и сдержаны, но деревянные вставки выглядят дорого и добавляют престижности салону автомобиля, несмотря на упор на современность на грани футуризма. А вот и вишенка на торте: ручка АКПП. Не забудьте убрать за собой и стереть опечатки пальцев.

Как видно на первой фотографии, размеры водительского кокпита такие, что особо не разгуляешься. Вот он, очевидный плюс компактных людей невысокого роста (это я о себе). Кроме того, что мы не бьемся о дверные косяки, когда нас внезапно окликают при выходе из подъезда, мы еще и можем комфортно разместиться за рулем Volvo XC60. Радость же!

Обзорность у машины великолепная, а прозрачная крыша еще и добавляет бодрости серыми осенними днями, которые, увы, уже не за горами.

Места сзади полно. Несмотря на то, что это более компактная версия по сравнению с XC60, на задних сиденьях можно разместиться с комфортом.

Без ложки дегтя не обойдемся. Когда я впервые увидел XC90, он был впереди планеты всей. И экран бортового компьютера вертикального формата был нововведением, лучшим в мире интерфейсом. Прошло несколько лет и ничего не поменялось. “Зачем менять совершенство?”, скажете вы, и будете отчасти правы. Но от немцев, в последнее время сделавших очень крутой рывок в плане как раз бортового интерфейса, графики и интерактивности, отставать нельзя! Шведы, вперед!

В том, что касается управляемости и мощности, вопросов нет. Volvo XC60 отлично маневрирует и обладает довольно приятным ускорением на старте. В таблице ТТХ гибриды показывает довольно занятные цифры. Мощность в лошадиных силах от 300 до 400 и разгон 5,3 секунды. Все бы хорошо, но от гибрида обычно ждешь экономичности. В нашем случае это оказалось прекрасным излишеством. На всем протяжении тест-драйва компьютер показывал средний расход около 10,5 литров на 100 км. Хороший показатель для любого бензинового двигателя. Для гибрида – спорно.

На трассе XC60 ведет себя уверенно и даже в чем-то нагло. Отличная реакция на педаль газа и уверенный подхват при утоплении “тапки в пол” на практически любой скорости. Здесь работает умная система распределения мощности между электрическим и бензиновым моторами.

В автомобиле есть несколько режимов езды, которые влияют на высоту просвета, работу подвески, усилие на руль, алгоритмы переключения коробки передач и взаимодействие между электрическим и бензиновым двигателем с маркировкой T8. В целом мне нравится как ведет себя на дороге Volvo XC60.

Не трогайте настройки системы Bowers&Wilkins – они близки к идеалу. Объемный звук – штука спорная и на любителя, но здесь все это реализовано на совесть. И треки, изначально отмастеренные и сведенные под 3D Surround будут звучать невероятно круто, погружая слушателя в атмосферу песни. Если это трек раньше 2010, добро пожаловать в мир стерео.

Мало того, что звучит хорошо, но и визуально элементы аудиосистемы завоевали любовь аудиоэстетов всего мира. Как минимум, в моем лице.

Сюрпризов с багажником не было, гитара разместилась с комфортом и запасом. Оценка – пять.

Выводы: Универсальный кроссовер с легкостью выполняющий самые разные задачи, Volvo XC60 еще и пир для глаз, чума для водителя (в хорошем смысле) и праздник для аудиофила. Больше добавить нечего, давайте любить этот автомобиль вместе со мной.

Обзор подготовлен специально для портала dni.ru