Mercedes GLC 300: Весна начинается здесь

Весну нужно начинать правильно. С хорошим настроением, положительными эмоциями и - куда без этого – за рулем хорошего автомобиля в правильном цвете. Насколько ярко красный Mercedes GLC 300 отвечает заданным критериям, мы сейчас и узнаем!

Красный каплевидный силуэт GLC 300 мне очень понравился. Изящество закругленных форм кузова, подчеркнутое утонченными изгибами линии задних фонарей и боковых окон, расчерченное для контраста парой горизонтальных линий от переднего крыла до задней двери. Эту картинку хочется изучать, каждый раз находя что-то новое.

Дверь багажника имеет небольшой, похожий на спойлер, выступ, намекающий на то, что езда будет быстрой. Если бывают на свете фотогеничные машины, то GLC 300 явно попадает в эту категорию.

Передняя часть кузова выглядит консервативнее, и перекликается с более ранними моделями SUV от Mercedes. Но узнаваемость – это ведь тоже важно, правда? Фары по технологии Multibeam с адаптивным полностью светодиодным светом являются дополнительной опцией, но выглядят невероятно круто!

Задние фары делятся на два сегмента крышкой багажника и образую замысловатый рисунок, в который можно до бесконечности вглядываться в темное время суток. Будьте внимательны за рулем!

Мультиконтурный пакет позволяет подогнать спинку сиденья как сшитый на заказ костюм, а боковые валики, тоже с изменяемым положением, позволяют комфортно удержаться в кресле даже в самых резких поворотах.

Линии салона поддерживают космический дизайн экстерьера автомобиля, комбинируя плавные переходы и острые углы в самых причудливых сочетаниях, но все же в одном ритме и гармонии. Отдельного комплимента заслуживает переработанная система бортового компьютера MBUX, получившая не только голосовое управление, но и сенсорный экран. Хотя оставлять отпечатки пальцев на такой красоте мне было просто жалко.

Последний штрих – комфорт заднего пассажира. Не очень много места сзади, особенно с учетом того, что крыша имеет плавный скос к задней части. Но нужно отдать должное, даже если на пассажирском переднем сиденье едет длинноногая красавица, коленки в спинку сиденья упираться не будут: для этого предусмотрены специальные выемки.

249-сильный агрегат разгоняет машину до 100 км/ч за 6,2 секунды. За рулем чувствуешь себя уверенно и нагло – это же Мерседес! Азарт на разгоне сохраняется до 150 км/ч, разгон ровный и стабильный, что, конечно, провоцирует. И нельзя сказать, чтобы SUV-формат портил впечатление от поездки. Вообще для кроссовера машина даже жестковата, зато в повороты на весеннем асфальте автомобиль входит как по маслу. Динамичный режим двигателя и подвески добавляет чувствительности управлению и слегка уменьшает крен. Небольшой трехспицевой спортивный руль окончательно убеждает водителя в том, что следующий круг по трассе (черт, шоссе!) нужно пройти еще быстрее. Пассажиры, на заднем сиденье все же сочли машину излишне жесткой. Чувствительные натуры, что с них взять...

Burmester для меня всегда был эталоном звучания, и все, что носило фирменный знак этой акустики автоматически для меня звучало прекрасно. В ситуации с GLC300 что-то пошло не так, и верхних частот катастрофически не хватало. Катастрофически – это когда приходится буквально задирать их. Но я бы списал это на то, что кто-то неаккуратный до меня во время тест-драйва убил пищалки акустической системы, добавив ложку дегтя в мои впечатления.

Гитара разместилась прекрасно и с запасом. Боковая ниша позволяет положить в багажник даже виолончель в футляре, если правильно выбрать угол. Несмотря на то, что одна часть высоты багажника "скрадывается" за счет размещенной запаски, а другая - за счет низко спускающейся крыши, 550 литров – хорошая цифра, даже если вы повезете на дачу рассаду.

GLC 300 – люксовый SUV. Комфортный и не без лоска. Несмотря на то, что за эти деньги (от 3 770 000 рублей) можно найти себе что-то и поазартнее на дороге, такую красоту, водительский комфорт и престиж в таком сочетании еще придется поискать.