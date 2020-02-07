В Карелии жуткая авария унесла человеческую жизнь

В Медвежьегорском районе Карелии один человек погиб и четверо получили травмы в результате серьезной аварии. Уточняется, что столкнулись иномарка и автобус.
По данным FlashNord, ДТП произошло на восьмом километре региональной автодороги "Повенец – Шлюзы". В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.
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