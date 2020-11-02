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Авто
Фото: Родион Газманов Фото: Родион Газманов Фото: Родион Газманов
Фото: Родион Газманов Фото: Родион Газманов Фото: Родион Газманов Фото: Родион Газманов +8

Genesis G90: создание прекрасного, или прекрасное создание

Фото: Родион Газманов
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Каким должен быть представительский автомобиль для того, чтобы так называться? Красивым? Безусловно. Быстрым? Не факт. Удобным? Вне всякого сомнения. Дорогим…? И вот он, вопрос, на который нельзя ответить однозначно. Цена на новенький, только что с конвейера, Genesis G90 начинается от 5,7 млн. рублей. С одной стороны, качество от цены зависит весьма и весьма условно, в наше время платежей за бренд, растаможку и кучу других, не относящихся к сборке и производству вещей. С другой – зачем продавать хорошую машину дёшево? Ведь тогда все будут на таких ездить. В общем, давайте попробуем разобраться, что за зверь такой – Genesis G90, и соответствует ли качество цене.
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КАК ВЫГЛЯДИТ:

Породисто. Строгие массивные, слегка угловатые, формы, читающиеся в передней части автомобиля, создают ощущение основательности, слегка замешанной на консервативности. И при всем при этом, облик автомобиля все равно читается как современный.

Размерами автомобиль вымахал далеко за 5 метров в длину и чуть-чуть не достал до двух в ширину. При довольно тихом двигателе, эффект присутствия у этого автомобиля колоссальный. Рядом с ним невольно начинаешь говорить вполголоса.

Фото: Родион Газманов

С кормы G90 впечатляет не меньше. Фонари, соединенные в одну узкую линию, симметрично расположенный выхлоп и все те же угадывающиеся массивные квадратные формы. Мне нравится.

Фото: Родион Газманов

Наверно самый не понравившийся мне момент – дешевая пластиковая передняя решетка. В гостях у портала So Many Horses я безошибочно угадал Genesis именно по этой решетке, кстати. Для автомобиля Premium-класса решетка из алюминия не стала бы большим ударом по стоимости, а вот престижа бы прибавила.

Фото: Родион Газманов

КАК ВНУТРИ:

Вск так же: эталонно и консервативно. Кожа и алюминий соседствуют с полированным шпоном, который, кстати, несмотря на принадлежность к натуральным материалам, очень похож на пластик, и смотрится так себе. Зато контрастный отстроченный кант на дверях и передней панели выглядит просто шикарно и визуально очень повышает престиж салона. Кожаные сиденья не только дорого выглядят, но и в принципе очень удобны.

Фото: Родион Газманов

Мультимедийная система очень выиграла со времен предыдущей версии. Появился тачскрин, интерфейс стал более интуитивным и понятным. Тянуться, правда, до экрана неудобно, но на помощь приходит уже давно всем известная “шайба” управления. Все схвачено!

Фото: Родион Газманов

Селектор АКПП небольшой, и если у вас широкая ладонь, держаться за него будет неудобно. К тому же, нужно будет постоянно следить, чтобы локоть не попадал на шайбу медиасистемы и не включил внезапно вам Моргенштерна вместо группы Ленинград: это было бы катастрофой!

Приборная панель сохранилась в эталонном виде, со стрелками. Мне очень понравилась одна фишка, которую я, кстати, раньше нигде не встречал: при включении поворотников на экран между циферблатами выводится картинка с одной из боковых камер. Виртуальные зеркала, если угодно. Поначалу ориентироваться по виду с камер непривычно, но это быстро проходит.

Фото: Родион Газманов

Еще один штрих – срабатывание сигнала, когда пытаешься открыть дверь, а сзади подъезжает другая машина. Очень приятная забота о безопасности водителя. О пассажире тоже не забыли, и задняя часть салона выполнена на “ура”. Наша автомодель сегодня – гитарист, музыкант и просто хороший человек – Денис Погребняк, который сказал, что здесь удобно. Панель управления медиасистемой, экраны на спинках сидений, индивидуальное освещения и просто шикарные кресла бизнес-класса. Что еще может быть нужно?

Фото: Родион Газманов

КАК ЕДЕТ:

Для автомобиля представительского класса это невероятно быстрый и управляемый автомобиль. 3,3-литровый двигатель с двумя турбокомпрессорами приютил табун в 370 лошадей. Разгон для размеров автомобиля весьма впечатляет: 6,2 секунды. Коробка, правда, иногда склонна к излишней задумчивости, когда дело касается кикдауна.

Фото: Родион Газманов

Не желая уступать европейским конкурентам, ребята из Hyundai снабдили представительский флагман всеми мыслимыми и немыслимыми ассистентами вождения. Адаптивный круиз-контроль вместе с системой удержания полосы работает как часы, даже в дождливую погоду (правда, если убрать руки с рулевого колеса, через некоторое время система начнет ругаться и требовать взяться за баранку). Система парковки с круговым обзором и “видом сверху” – та штука, без которой я современной машины в принципе уже не представляю.

Фото: Родион Газманов

Спорт режим меняет алгоритм коробки и утяжеляет руль. Этого мало? Не думаю. С повышенной управляемостью солидный седан вдруг становится почти что спорткаром. Без излишней валкости в изначально мягкой пружинной подвеске, Genesis G90 весьма недурен в поворотах, и боковая поддержка вдруг становится не дизайнерским чудачеством, а вполне себе необходимым элементом. Пассажиру, правда, в этих гонках придется несладко, так что если вы взяли G90, чтобы работать в такси, придержите свои гоночные амбиции для одиночных поездок.

Фото: Родион Газманов

КАК ЗВУЧИТ:

Салон Genesis G90 оборудован акустикой Lexicon. Эта фирма известна своими передовыми алгоритмами обработки звука для создания пространственных эффектов в помещениях. Отсюда и система активного шумоподавления, которая в этом салоне работает великолепно. Если вы не знаете что это такое, расскажу. Специальные микрофоны улавливают внешние шумы, которые потом в противофазе транслируются в салон, тем самым избавляя пассажиров от лишних мешающих звуков.

Фото: Родион Газманов

Что же касается звучания системы, не могу сказать, что он соответствует автомобилю премиум-класса. Слегка мыльная верхняя середина не то чтобы сильно портит впечатление, но уже не дает возможности стоять на первом месте пьедестала в автозвуке. Впрочем, вы и не за десять миллионов покупаете машину. Поэтому слегка прибавьте верхний диапазон в эквалайзере (а если поступать грамотно, то вместо этого поставьте -1 в басах и средних частотах), и наслаждайтесь поездкой.

Фото: Родион Газманов

КАК ГИТАРА:

Инструмент разместился в багажнике безо всяких проблем. Здесь нужно отметить, что, во-первых, задние сиденья не складываются, и разместить что-то очень громоздкое в этом автомобиле не получится. В середине задней части салона, спинке среднего сиденья, если можно так выразиться, находится люк, позволяющий перевозить длинные предметы. Лыжи, копья, арматура – кто каким спортом занимается. Багажник открывается с пульта, но с него же почему-то не закрывается, хотя привод позволяет.

Фото: Родион Газманов

ВЫВОДЫ:

Многие говорят, что корейский автопром ворвался на рынок премиум класса как лис в курятник. К их приходу просто были не готовы. В первую очередь, поражает цена, которая фактически стала объявлением войны уже завоевавшим, казалось бы, место под солнцем японским и немецким маркам. Однако, стоит ли им так сильно опасаться? Будучи молодым соперником, Genesis пока не отшлифован настолько, чтобы по-настоящему понравиться искушенному в вопросах комфорта потребителю, привыкшему к звуку Burmester и пуховой перине пневмоподвески S-класса. Но здесь и разница в цене раза в полтора.

В общем, появление на рынке нового агрессивного игрока это всегда интересно, а мне остается лишь открыть попкорн и наблюдать как разворачиваются события! До новых встреч!

Фото: Родион Газманов

Фото: Родион Газманов

ВНЕШНОСТЬ: 5/5

КОМФОРТ 5/5

ВОЖДЕНИЕ: 4/5

ЗВУК: 4/5

ГИТАРА: 5/5

2 ноября 2020, 11:36

комментарии

Ответить:

Ирина Геннадьевна
Ответить
Помогите пожалуйста! На прошлой неделе скончался мой супруг-инвалид, а я сейчас осталась с двумя маленькими детьми на руках. Дома совсем нет денег, нет еды и не во что одеть детей сейчас, когда сильно похолодало. Родственников у нас нет. Прошу всех неравнодушных о помощи! У меня есть карта Сбера 2202 2019 0902 8082 (Ирина Геннадьевна). Даже сто рублей на хлeб и макароны будут неоценимой поддержкой с вашей стороны. Заранее спасибо всем, и храни вас Бог!
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