Хитреца Галкина поймали на наглом обмане

Выяснилось, что телеведущий ездит на Bentley со скрученным пробегом. Сотрудники Avtocod.ru решили проверить историю этого авто и обнаружили, что вместо оригинала ПТС выдан дубликат.

Один из самых дорогих комиков страны Максим Галкин выбирает себе не менее дешевые автомобили. Как пишут СМИ, у Аллы Пугачевой с юмористом имеется большой гараж. Однако самому шоумену принадлежат в нем всего три машины.

Первая Maybach S-класса 222 черного цвета стоит порядка десяти миллионов рублей. Разгоняется она до ста километров в час за пять секунд. Ходят слухи, что это авто Максим Галкин любит больше всего. Второй автомобиль тоже марки Mercedes SL-серии. Стоит меньше предыдущего на пару миллионов. На третьей и самой старой машине Bentley Arnage RL седане 2006 года шоумен передвигается чаще всего.

Поговаривали, что на ней Максим Галкин не раз попадал в ДТП, а затем тратил немалые суммы на ремонт. Однако официально ни одного происшествия с участием Bentley комика не зафиксировано. Кроме того, ни разу не рассчитывалась стоимость ремонтных работ. Зато скручен пробег и нет оригинала ПТС, а выдан дубликат.

В 2017 году у авто был зафиксирован пробег 170 тысяч километров. Уже в 2018 году он стал на 9700 километров меньше. Был ли смысл комику скручивать пробег, намеренный ли это обман или ошибка в диагностической карте? В любом случае, факт не может не позабавить.

Вообще, для 16-летней машины отчет очень даже неплох. За время эксплуатации авто Максима Галкина проехало немало и выглядит вполне прилично.