Под Волгоградом в аварии пострадал маленький ребенок

В Волгоградской области столкнулись две легковушки. Согласно предварительной версии, водитель Renault Megan пытался совершить обгон и врезался в Chevrolet.
В результате аварии пострадал маленький ребенок, который находился в Chevrolet. Его доставили в больницу. Причины ДТП уточняются, сообщает ИА "Удмуртия".
Популярные темы форума
Сын позор семьи
Мужчина стрелец
Я очень люблю музыку
ЯЗЫЧНИКИ ЭТО КТО????
Свидетели Иеговы
Ищу человека!...
Сбила собаку
Секс по два часа
Мужчина стрелец не хочет делать минет и рыбы в сексе.
Почему чиновники живут лучше простых людей?