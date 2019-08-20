13 пострадавших: в Челябинске столкнулись грузовик и автобус

В ночь на 20 августа в Челябинске произошла страшная авария: КамАЗ врезался в пассажирский автобус Peugeot, в результате чего иномарка опрокинулась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.
По предварительным данным, 13 человек получили травмы разной степени тяжести. Среди пострадавших есть один несовершеннолетний. Девять человек госпитализированы, еще четыре отправлены на амбулаторное лечение, передает телеканал "360", Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
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