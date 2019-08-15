Муж Ксении Бородиной продает свой роскошный внедорожник после слухов о разводе

Муж звезды назначил за автомобиль космический ценник – 3 400 000 рублей. На продажу машина выставлена с пробегом более 123 000 километров. Hummer H2 оснащен 6,2 литровым двигателем, в котором 409 лошадиных сил.
Пятидверный внедорожник выпущен в 2008 году. У него премиальный кожаный салон, а на задних стеклах красуется никнейм владельца – ZIMA.
Напомним, фанаты Бородиной нашли доказательства в пользу развода супругов. Как писали ранее "Дни.ру", Ксения и Курбан оставили эту ситуацию без комментариев.
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