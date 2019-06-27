Пенсионерка насмерть сбила инструктора по вождению во время экзамена

В польском городе Рыбник пожилая женщина насмерть сбила инструктора во время сдачи экзамена по вождению. Согласно предварительной версии, пенсионерка не заметила мужчину, который в тот момент работал с другим учеником, и наехала на него, передает телеканал "360".

От полученных травм пострадавший скончался на месте. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося, сообщает ToDay News Ufa.