Infiniti QX60: один премиум для семерых

На этом кроссовере будет одинаково комфортно отправиться большой компанией или семьей и в загородную поездку, и в дальнее путешествие. Семеро в нем размещаются свободно и со всеми удобствами.

Хотя сам люксовый бренд Infiniti сравнительно молод – в этом году он отмечает свое 30-летие, QX60 выпускается уже восемь лет. За это время он пережил два рестайлинга и даже по ходу сменил название с JX на QX. И вот недавно его снова обновили.



И снова – здравствуйте!

В этом году кроссовер снова получил легкий рестайлинг. Его отличия от предыдущей версии совсем не бросаются в глаза. На первый взгляд QX60 не изменился, да и выглядит немного старомодно. Но все же к облику добавились светодиодные противотуманки и несколько дополнительных хромированных накладок, слегка освежившие его внешность. Изменения больше коснулись внутреннего содержания кроссовера, и прежде всего двигателя.

На QX60 по-прежнему устанавливается атмосферный V-образный мотор объемом 3.5 литра. Только теперь, вместо прежних 262 л.с., алюминиевая "шестерка" VQ35DE выдает 283 л.с. Эта прибавка сказалась, в первую очередь, на динамике. При этом нужно отдать ему должное – при немалом объеме двигателя, он довольно экономичен – в загородном режиме потребуется около 9 литров на каждую сотню километров.

В качестве альтернативы этому мотору доступна и гибридная версия. В ней 2,5-литровая "четверка" сочетается с электродвигателем. Вместе они выдают 250 л.с. мощности с похожей динамикой. А вот расход топлива снижается почти на 30 процентов.

Есть еще одно небольшое, но знаковое отличие: теперь у Infiniti другой ключ доступа i-key, который совсем не похож на nissan’овский, как было раньше. Он стал удобнее и смотрится привлекательнее. Впрочем, его не обязательно часто доставать, поскольку во всех комплектациях, включая базовую, доступна система бесключевого доступа и возможность открытия задней двери с помощью маха ногой.

Поступь аристократа

QX60 стартует довольно бодро. Мощный мотор позволяет разогнаться почти двухтонной машине до сотни за 8,2 секунды. За перемену передач отвечает клиноременный вариатор, который весьма правдоподобно имитирует работу автоматической коробки, аккуратно перебирая все семь скоростей.

Вдруг в какой-то момент ловишь себя на том, что на этом авто не хочется ехать быстро, сбрасываешь обороты и двигаешься дальше более плавно и размеренно, наслаждаясь самим процессом, плавностью хода и качественным звучанием музыки. Да и внутри салона все настраивает на неторопливость: удобные кожаные сиденья с многочисленными регулировками, большой, обтянутый мягкой кожей руль, медиа-система, с которой можно общаться голосом…

Подходящий режим движения выбираем с помощью селектора на консоли. В стандартном наборе есть и экономичный вариант, позволяющий свести к минимуму расход топлива, но тогда и разгоны будут совсем неторопливыми.

На QX60 все колеса ведущие по умолчанию, так что и легкое бездорожье ему по плечу. Но именно легкое, на что прозрачно намекает умеренный клиренс (187 мм) и большие свесы спереди и сзади.

В поворотах кроссовер вальяжен, слегка заваливается набок, а руль не слишком четок. Впрочем, другого поведения от большого семиместного автомобиля и не ждешь, ведь создан он не для быстрых виражей.

Поговори со мной

В салоне сразу ощущается премиальность автомобиля: просторный салон, кожаные сиденья с вентиляцией, отделка натуральными материалами со вставками из дорогих пород дерева. Добавим сюда панорамную крышу и кристальное звучание акустической системы от Bose. Кстати, за тишину внутри отвечает специальное толстое акустическое стекло. Его трехслойная конструкция максимально препятствует попаданию шумов извне в кабину.

С современной мультимедийной системой InTouch с 8-дюймовым экраном можно общаться и голосом на родном языке. Она все понимает. А экран сенсорный, его отклики на касание – мгновенные, а интерфейс понятен любому владельцу планшета и смартфона.

Водителю во время движения помогает целый набор ассистентов. Это и интеллектуальный круиз-контроль, и система экстренного торможения, и система безопасности при движении задним ходом.

В управлении биксеноновыми фарами теперь добавилась функция High Beam Assist, автоматически переключающая свет с дальнего на ближний.

В салоне просторно, даже в третьем ряду сидений. Много свободного пространства для ног и ровный пол у задних пассажиров. В спинки передних кресел встроены LCD-экраны для просмотра видео, в комплекте наушники и пульт управления мультимедиа системой. В третьем ряду, хоть и потеснее, но все равно достаточно много места и для взрослого. Даже с тремя рядами сидений пространства для багажа немало, а при складывании заднего ряда освобождается объем в 1155 л.

Конкурентов у QX60 не так много – ведь и премиальные бренды, предлагающие семиместные кроссоверы, можно пересчитать по пальцам одной руки. Из соотечественников-японцев – это Lexus RX350L. Его европейские оппоненты Audi Q7 и Volvo XC90 выглядят современнее, но и стоят подороже. По цене QX60 доступнее и при этом полностью соответствует премиум-классу. Это хороший вариант для людей, ценящих комфорт и часто выезжающих большой компанией.