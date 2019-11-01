Два человека погибли в результате ДТП с грузовиком и легковым авто в Уфе

В Госавтоинспекции уточнили, что ДТП с участием Hyundai Solaris и грузовика Daf случилось накануне вечером на Сквозной улице в Уфе. За рулем легковушки находился 43-летний житель Альшеевского района, большегрузом управлял 26-летний уфимец.
По данным ToDay News Ufa, после столкновения с грузовиком иномарка была сильно искорежена. Водитель Hyundai и его 33-летний пассажир скончались до приезда скорой помощи.
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