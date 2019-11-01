Водитель уснул за рулем каршеринга и попал в аварию в Подмосковье

Авария с участием машины каршеринга и такси произошла на Старо-Нагорной улице в Видном. Виновником аварии стал водитель арендованной машины, который умудрился заснуть за рулем.
По словам мужчины, он не спал трое суток и ехал с работы домой. В результате ДТП автомобиль каршеринга перевернулся, но его водитель смог самостоятельно выбраться из машины. К счастью, происшествие обошлось без жертв и пострадавших, передает "Подмосковье сегодня".
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