Под Ростовом страшное ДТП унесло жизнь ребенка

В Ростовской области произошло жуткое ДТП. В результате аварии погиб ребенок.
Предварительной причиной аварии называется выезд автомобиля "Нива" на встречную полосу движения, что привело к столкновнию с грузовиком "Газель" и иномаркой. На месте происшествия работают экстренные службы, пишет НСН.
Популярные темы форума
Кто начал срчн на ыоруме?
Дочки ....матери
Посоветуйте хорошую книгу
Застал сына с парнем
Лиона!
Ну,что СССР признали ,что допустили ошибку ,развалив страну!
Рабыня Изаура
Имя для кота
Узнала что в садике бьют
Умертвить Бузову и геев