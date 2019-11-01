Водитель угнал фуру с 26 тоннами фиников по пути из Санкт-Петербурга в Москву

Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в угоне фуры с финиками на сумму 1,5 миллиона рублей. В ходе его поисков выяснилось, что 32-летний водитель, который должен был приехать в Москву, решил не избавляться от украденного грузовика и уехал на нем в деревню Ушаки Тосненского района Ленобласти.
По данным FlashNord, о пропаже грузовика с 26 тоннами фиником в полицию сообщил гендиректор коммерческой организации. Общий ущерб составил около 3,5 миллионов рублей.
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