Jeep Grand Cherokee SRT: внедорожник с норовом

Сколько лошадиных сил нужно автомобилю, чтобы считаться не просто быстрым, но дурным на всю голову? Зачем внедорожнику легкосплавные 20-дюймовые диски? Как регулировать громкость при отсутствии на руле видимых кнопок? Все это мы узнаем совсем скоро в моем обзоре Jeep Grand Cherokee SRT.

Grand Cherokee стоит в производстве с 1992 года, и за это время, следуя автомобильной моде, основательно сгладил углы и воздушное сопротивление, отвечая всем канонам современного автомобилестроения.

Выглядит этот автомобиль как здоровенный старшеклассник, главный задира в школе в каком-нибудь окраинном городке североамериканских штатов, с которым никто старается не связываться, и в которого всенепременно влюблена капитан команды чирлидеров. Квадратная челюсть, спортивный вид и внушительные габариты. Вот что такое Jeep Grand Cherokee SRT. По сравнению с менее расторопными своими собратьями, этот монстр на колесах может похвастаться 20-дюймовыми дисками и высокоэффективной тормозной системой Brembo. Это из того, что можно заметить невооруженным взглядом: под капот мы заберемся чуть позже.

Плечевая линия подчеркивается линией на двери и порогом, а сверху акцентируется еще и линией окон, визуально продолженной капотом. Сразу бросается в глаза, что сбоку все траектории пересекаются только под прямыми углами, тем самым усиливая ощущение "квадратности", массивности формы этого среднеразмерного SUV. Корма вполне канонична, и лишь две выхлопные трубы намекают на то, что поездка может получиться неожиданно веселой.

Салон Jeep Cherokee выполнен вкусно и монументально. Отголоски времен, когда машина из себя представляла большой мягкий кожаный диван на колесах с мощным мотором, докатились и до нас. Собственно, таким Jeep Cherokee и получился, к моему удовольствию. В креслах хочется утонуть и остаться навсегда. Несмотря на то, что они довольно массивные, мне с моей скромной комплекцией и ростом 170 было удобно. С учетом того, что подвеска в этой машине очень мягкая, то дорожные работы, лежачие полицейские, ямы и камни презрительно игнорировались без опасений расплескать поздний завтрак.

В моем случае цвета и материалы были выбраны очень удачно, и кожаные акценты в дверях с элементами алькантары выглядят стильно. Небольшие углепластиковые вставки намекают о том, что на педаль газа нужно нажимать осторожно. Прислушайтесь к этому.

Передние и боковые стойки очень массивные и мешают обзору. Но это дань дизайну. Нужно, чтобы было красиво и безопасно (да, толщина стоек в этом вопросе имеет значение).

Как может ехать 2,5-тонная машина с V8 движком на 468 лошадиных силах? Быстро. Еще до того, как отдать мне в руки заветные ключи, сотрудник пресс-парка раз пять сказал про высокий центр тяжести и внушительную массу. Разогнаться на Jeep Cherokee SRT не проблема, а вот удержать на дороге и вовремя затормозить – целое искусство. Если носорог считает, что с его размерами и массой плохое зрение – не его проблема, то остальные обитатели сказочного леса могут иметь свое мнение на этот счет. Будьте аккуратны. Этот азартный автомобиль очень увлекателен, но даже при включенном спортивном режиме двигателя и подвески маневрировать на нем страшновато.

6,4 литра, ребята! Разгон происходит за 4,9 секунды, что для автомобиля такой массы – сказка и фантастика. В кресло вжимает не на шутку, и остается только гадать, что чувствуют пассажиры Jeep Cherokee Trackhawk, разгон которого до сотни занимает вообще 3,7 секунды – цифра, которую может выдать не каждый мотоцикл.

Вот он, 6,4-литровый прожорливый монстр под капотом Jeep Grand Cherokee SRT. Кроме спортивного режима, здесь есть система LAUNCH, которая позволяет резко сорваться с места, предварительно зажав газ и тормоз. Старт впечатляющий, но специалисты пресс-парка слишком часто так делать не советуют.

В этой комплектации звучание аудиосистемы украшает акустика Harman/Kardon – та самая с прозрачными верхами и иногда едкой серединой. Едва сев за руль, я сбросил накрученные предыдущим умником на "девятки" настройки эквалайзера, а потом поднял на одну единицу низ и верх, чтобы чуть-чуть "отшлифовать край", что называется.

И вот еще один любопытный момент: весь тест-драйв я ругался на то, что на руле нет кнопок регулирования громкости и переключения треков. И вот в последний день я обнаружил, что такие кнопки есть, но не на руле, а с обратной его стороны, где обычно находятся лепестки переключения передач. Вверх-вниз - регулирование громкости, центр – приглушение звука. Таким же образом на другой стороне руля переключаются треки и меняется диапазон работы радиоприемника.

В просторном багажнике Grand Cherokee гитара разместилась просто прекрасно. Объем 782 литра. Пространство достаточное, чтобы сыграть акустический концерт, и почти достаточное, чтобы лечь здесь во весь рост по диагонали. Кроме гитары в багажнике можно найти сабвуфер, розетку на 12V и запаску под полом. Ящик для мелочей слева и специальные крепления, чтобы перевозимый груз не болтался по багажнику.

Jeep Grand Cherokee SRT. Не обходя стороной традиционный американский упор на комфорт в салоне (и роскошные кресла, конечно же), этот автомобиль призван впечатлять владельца и бесстрашных пассажиров убедительным разгоном. Автомобиль со своей спецификой, так как соотношение управляемости и мощности не самое оптимальное, и призывает к осторожности. Цена для внедорожника с такими скоростными характеристиками довольно щадящая: от 5,7 млн. рублей. Grand Cherokee Track Hawk, способный оставить за собой в клубах пыли и щебня мотоцикл, продается от 9,7 миллионов, но ошарашенные глаза двухколесных друзей того стоят, я думаю. "Гражданская" версия Grand Cherokee начинается от 3,1 миллионов рублей.

Grand Cherokee – автомобиль, скорее, для путешествий, чем для большого города, где, к моему большому сожалению, все большую и большую популярность приобретают малоразмерные малолитражки. Но такова плата за прогресс. Компания Chrysler Group уже давно производит автомобили, которые, в свою очередь, производят впечатление.