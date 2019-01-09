В России вступили в силу новые тарифы ОСАГО

В России вступило в действие указание Центробанка о расширении тарифного коридора страховых полюсов ОСАГО на 20% в обе стороны, передает портал "ФедералПресс". Диапазон ставок, действующих для физических лиц на страховку легковых автомобилей, составляет теперь от 2746 до 4942 рублей. Кроме того, со среды действует уточнение по разделению водителей по стажу и возрасту – вместо четырех их теперь 58.

Для владельцев мотоциклов и мотороллеров верхняя граница тарифного коридора снизится на 10,9%, передает RT. Все нововведения будут также распространяться и на водителей такси, сообщает "Царьград". Также стоит ожидать, что в ближайшее время из полисов ОСАГО исчезнут территориальный коэффициент и коэффициент мощности.