В Волгограде лихач сбил трех девушек на светофоре

На Рабоче-Крестьянской улице в Ворошиловском районе Волгограда автомобиль ВАЗ-2110 сбил на пешеходном переходе со светофором трех девушек 22, 24 и 28 лет, передает портал novostivolgograda.ru. В результате ДТП все пешеходы попали в больницу с травмами различной степени тяжести. За рулем машины находился 23-летний водитель. По предварительным данным, он ехал с большой скоростью.