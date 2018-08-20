Подростки на мопеде разбились в ДТП под Нижним Новгородом

На улице Ленина в рабочем поселке Бутурлино Нижегородской области ВАЗ 21043 столкнулся с мопедом Vento, передает портал newsnn.ru. Пострадали двое 16-летних подростков, один из которых был за рулем двухколесного транспортного средства, а второй – на пассажирском месте. Первый попал в больницу.
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