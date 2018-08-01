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Голливудская звезда боевиков подарила дублеру роскошный внедорожник

Дуэйн Джонсон. Фото: GLOBAL LOOK press/Wiese
Известный голливудский актер Дуэйн Джонсон, известный как Скала, сделал каскадеру подарок в честь 15-летия совместной работы. Артист вручил дублеру ключи от новенького внедорожника. 
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Джонсон опубликовал трогательное видео в Instagram. В течение 15 лет он работает на съемках исключительно с одним каскадером. Примечательно, что дублер является двоюродным братом звезды, сообщил РИА ФАН.

Родственник актера десять раз номинировался на звание лучшего каскадера в США и три раза получал награду. "Рид сломал много костей, множество раз растягивал сухожилия и рвал связки. Он крутой мужик!" – резюмировал Джонсон.

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Автор: Михаил Вштанов1 августа 2018, 11:46

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