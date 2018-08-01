Голливудская звезда боевиков подарила дублеру роскошный внедорожник

Известный голливудский актер Дуэйн Джонсон, известный как Скала, сделал каскадеру подарок в честь 15-летия совместной работы. Артист вручил дублеру ключи от новенького внедорожника.



Джонсон опубликовал трогательное видео в Instagram. В течение 15 лет он работает на съемках исключительно с одним каскадером. Примечательно, что дублер является двоюродным братом звезды, сообщил РИА ФАН.

Родственник актера десять раз номинировался на звание лучшего каскадера в США и три раза получал награду. "Рид сломал много костей, множество раз растягивал сухожилия и рвал связки. Он крутой мужик!" – резюмировал Джонсон.

Публикация от therock (@therock) 30 Июл 2018 в 4:55 PDT