Голливудская звезда боевиков подарила дублеру роскошный внедорожник
Джонсон опубликовал трогательное видео в Instagram. В течение 15 лет он работает на съемках исключительно с одним каскадером. Примечательно, что дублер является двоюродным братом звезды, сообщил РИА ФАН.
Родственник актера десять раз номинировался на звание лучшего каскадера в США и три раза получал награду. "Рид сломал много костей, множество раз растягивал сухожилия и рвал связки. Он крутой мужик!" – резюмировал Джонсон.
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