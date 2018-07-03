Honda СR-V: почти идеал

Полноприводному кроссоверу Honda CR-V пятого поколения после первой же поездки можно с уверенностью ставить пятерку. Внешний вид, агрессивный дизайн, кожаный салон и ходовые качества – на высоте. Но все же долгие и настырные поиски хотя бы маленького минуса для самой высокой оценки увенчались успехом: эту задачу не без труда мне все же удалось выполнить.

Ну, не бывает, чтобы все в машине было прекрасно, она же не идеальный человек Антона Павловича. При первом знакомстве Honda CR-V радует спортивным видом со сложным рисунком. Мышцы как будто бы накачались, машина увеличилась в объеме, но при этом немного сбросила в весе: постарались инженеры. Так, глядишь, к десятому поколению автомобиль станет легче полутора тонн, что для паркетника, конечно же, нонсенс.

Новые светодиодные фары – мировая тенденция. Красиво и утонченно, ничего не скажешь. Светят ярко, дальний свет на загородной ночной трассе включать практически не требуется. В комплексе с противотуманками – дорога как на ладони.





Дизайн 18-дюймовых дисков отсылает в будущее. Видимо, когда машины станут трансформерами из фантастических фильмов, они будут выглядеть именно так.

Двигатель объемом 2,4 литра заполучил блок цилиндров из легкого сплава с системой управления клапанами i-VTEC, за счет чего работает он достаточно тихо. Причем дело даже не в хорошей шумоизоляции: находясь в пяти метрах от машины, стоящей в достаточно тихом дворе, не сразу понимаешь – заведена она или нет. Характерный рык проявляется исключительно в спорт-режиме при желании обогнать какого-нибудь тихохода, плетущегося на круизе 80 км/ч.





Независимо от покрытия дороги, машина едет очень мягко и уверенно держится в поворотах. Никаких кренов или поползновений уйти в занос: спасибо комфортной подвеске.

Пятое поколение CR-V обзавелось и вариатором, который здорово опережает в развитии обычный ступенчатый автомат. Разгон – плавный, при резком торможении – никаких рывков, характерных для АКПП, переключающейся на пониженную передачу. Про механику молчу, ибо для такой машины наличие МКПП было бы странным инженерным решением.





И водителю, и пассажирам в салоне уютно и просторно. Задний обзор немного закрывают подголовники, но что мешает их снять, если постоянно ездишь один. В компанию боковых зеркал гармонично вписалась камера справа, спрятавшаяся под правым зеркалом: при включении поворотника на экран выводится картинка вполне приличного качества. Скажу честно, мешает она здорово. Опытным водителям рекомендую отключить эту функцию, дабы не рассеивать внимание.





Мультимедийная система на Anroid позволяет установить свои приложения. Навигацию я бы точно заменил – ну, не дотягивает она до "Яндекса" что ни говори. Музыка из восьми динамиков звучит обычно, не Hi-End, конечно, но объемное стереозвучание присутствует.





Приборная панель у новой CR-V электронная, интуитивно понятная, в ней нет ничего сверхъестественного, но в тоже время глаз радует. А вот над ней спрятался проекционный выдвигающийся вверх дисплей, на котором показывается скорость автомобиля.





Для чего он нужен, я так и не понял, так как достаточно большие цифры можно увидеть и на основной "приборке". К слову сказать, дисплей – одна из дополнительных опций в самой высшей комплектации Prestige, цена которой чуть более двух с половиной миллионов рублей.





Кожи в салоне много, и она очень даже приятная на ощупь. Сиденья, руль, рычаг КПП, отделка дверей... Но зачем-то в них притаились пластиковые вставки под дерево. На мой взгляд, лишние детали. А вот люк с электроприводом лишним точно не будет, особенно в день победы российской сборной на чемпионате мира по футболу. Вы поняли, о чем я!





Пассажирам сзади – настоящее раздолье. Даже если водитель максимально пошаманит своим сиденьем с электроприводом и настройками в восьми направлениях, включая поясничную регулировку, останется достаточно места для ног. Зимой можно согреться – у CR-V обогрев всех сидений даже в базовой комплектации. Также обогрев присутствует у руля, зеркал и в зоне дворников.





В багажник с интеллектуальным приводом открывания-закрывания двери можно поместить много, а если сложить задние сиденья – очень много. Уровень пола регулируется, что удобно при перевозке предметов сложной конфигурации.





Идеальный компактный автомобиль для отдыха на природе – скажете вы? Compact Recreational Vehicle – для тех, кто не знает, именно так расшифровывается аббревиатура из трех букв. И это, действительно, так. Но почему я пытался найти в обновленном CR-V хотя бы маленький сверчок или минус для пятерки? Ну, чтобы обзор не получился чересчур елейным и сладким.





И надо сказать, мне это удалось при ближайшем рассмотрении стыков на кузове. Зазоры, конечно, не такие, как у вазовской классики 90-х, но все-же присутствуют. Безусловно, это мелочь, которая не влияет на ходовые характеристики. Но все-таки выложив два с половинной миллиона за автомобиль, наверняка захочется увидеть за эти деньги идеал.





И еще немного брюзжания. Открыв крышку капота, я был обескуражен: на ней не было пневмоупоров! Для того, чтобы залить омывайку или проверить уровень масла, надо нащупать сложенный штырь и закрепить его на крышке для ее фиксации. Ну, наверное, подумал я, производитель не предполагает, чтобы уважаемый владелец автомобиля посмел пачкать свои драгоценные руки.





А в целом машина мне понравилась. Начал всерьез подумывать о смене своего автомобиля на новенькую Honda CR-V. Но пока рановато – пепельница в стареньком еще не наполнилась.



