Российских водителей стало проще штрафовать
Регионам разрешили наносить специальную дорожную разметку на особо сложных участках дороги. Загораживать проезд на перекрестке для поперечных транспортных потоков запрещалось и раньше, но никаких ограничительных обозначений не было.
Теперь водителям нельзя выезжать на любой участок дороги, где есть такая разметка, если нет возможности проехать "вафельницу" без остановки. Нарушителей вступившего в силу правила начнут штрафовать, передает НСН.
Автор инициативы по запуску в России новой разметки сообщил, что в дальнейшем в Москве "цену" ее неправильного пересечения могут поднять до трех тысяч рублей. Это будут квалифицировать как нарушение правил остановки-стоянки транспортного средства.
В свою очередь председатель "Движения автомобилистов России" Виктор Похмелкин заявил, что такая поправка нужна только для сбора штрафов. "Любое нововведение, связанное с дополнительными ограничениями, всегда влечет за собой поначалу много штрафов. Я не исключаю, что для этого все и вводилось", – сказал он.
Эксперт добавил, что не видит особого смысла в "вафельной" разметке с точки зрения безопасности на дорогах. По его словам, на первых этапах такая мера просто позволит собрать деньги с водителей.
Напомним, что "вафельная" разметка работает в Москве в тестовом режиме с 2015 года. В Центре организации дорожного движения заверили, что это увеличило скорость потока на перекрестках на 80%.
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