Оголтелые хакеры терроризируют автолюбителей в России
Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций "Антистихия" заявил, что в 2018 году возможны атаки на подключенные к Всемирной паутине системы. К ним относятся автомобили и медицинские приборы. Речь идет о выведении из строя подушек безопасности, управлении машиной и слежении за владельцами транспортных средств.
В связи с предполагаемой угрозой компании выпускают предупреждения об уязвимостях, которые были обнаружены в упомянутых устройствах. Эти "дыры" позволяют злоумышленникам вмешиваться в работу приборов, передает РИА Новости.
Сообщается, что в 2017 году количество хакерских атак на российские информационные объекты многократно увеличилось. Больше всего взломов пришлось на компрометацию учетных данных. В общем счете в России DDoS-атаки занимают 8%, а манипулирование и взлом медиаресурсов – 6%.
Ранее стало известно, что "Лаборатория Касперского" тестирует технологии в сфере кибербезопасности автомобилей. В прогнозе на 2018 год компания предположила, что хакеры могут сфокусироваться на атаке новых подключенных к интернету систем.
К примеру, злоумышленники могут взломать смартфон автовладельца. Это позволит им управлять разными функциями машины через привязанное приложение.
Звезда Первого канала сдулась у конкурентов
Певец отметил, что с ним жена не советовалась
У артиста серьезное осложнение после пневмонии
Лучшему бомбардиру в истории сборной России не понравился один эпизод в фильме "Тренер"